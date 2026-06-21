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La Boscana: un restaurante entre frutales que redefine la cocina catalana contemporánea
Joel Castanyé practica una cocina refinada y singular, donde la fruta de Lleida se convierte en producto central del mundo salado
La Boscana es mucho más que un restaurante gastronómico. Es una finca de 60.000 metros cuadrados situada en Bellvís, en plena zona agrícola de Lleida. Es un paisaje, es una casa y una familia que la habita, es un proyecto culinario construido alrededor del territorio, de la verdura y de la fruta que ellos mismos cultivan, de las gallinas que ellos mismos crían, de los productores de proximidad, de la naturaleza que los envuelve. La Boscana es un proyecto gastronómico total reconocido con dos estrellas Michelin. Una caja de cristal (así está conceptualizada su sala, como una inmersión al paisaje leridano, construida sobre una antigua caballeriza) con ocho únicas mesas. Es el proyecto familiar de los tres hermanos Castanyé y su madre Roser. En cocina el menor de los hermanos, el chef Joel Castanyé Daniel y en sala su compañera María Ángeles Chiriboga lideran uno de los restaurantes más singulares de la cocina catalana contemporánea.
Joel se formó en casas como Neichel, Àbac o el catering de elBulli y propone una alta cocina refinada, de una elegancia y expresividad sutil y compleja. Es una cocina de paisaje y proximidad con un rasgo diferencial absoluto, la integración de la fruta de Lleida en el mundo salado. Joel trabaja la fruta no como acompañamiento o complemento menor en sus elaboraciones, tampoco como un recurso dulzón que podría distraer o difuminar la precisión sabrosa del plato. El chef incorpora la fruta como un producto gastronómico central capaz de dialogar con la sal, la grasa, el umami, la brasa, el mar o la caza. Esto convierte a La Boscana en una especie de laboratorio avanzado de alta cocina frutal. La fruta se degusta curada, asada, fermentada, embutida, aliñada, deshidratada, laminada, en milhojas, en secuencias de postre o como contrapunto en diálogo con otros productos nobles.
Algunos platos deliciosamente representativos son el kiwi y guisantes, un maridaje elaborado con kiwi natural (acidez ligera y fresca) y los guisantes (suavidad crocante). La merluza fresca acompañada de chirimoya es una combinación de la jugosa ternura del mar junto a la cálida dulzura tropical. En la nectarina al curry, la fusión de la dulzura carnosa y frutal se potencia con la explosión especiada del curry. La acompañan de un sorbete de kéfir de coco (con espuma de curry) para completar el bocado, refrescante y sofisticado. Los dos menús que ofrecen son evolutivos y cambiantes, la investigación constante y la curiosidad culinaria de Joel abren caminos de forma constante. El embutido de caqui aliñado y secado como un salchichón curado con grasa de jamón ibérico, el kiwi rojo a la brasa con caviar de esturión o el tuétano con cremoso de almendra son expresiones de la perfección técnica al servicio de la desbocada imaginación.
La sala está dirigida por María Ángeles Chiriboga, que también ejerce el papel de sumilller. Ser ingeniera agrónoma le permite combinar una mirada de encuentro entre el paisaje, la agricultura, el vino y la sensibilidad gastronómica. A punto de arrancar su proyecto Arboretum, que ejercerá como jardín botánico sostenible de árboles frutales, la Boscana sigue creciendo. Más opciones, más caminos, más imaginación. ¡Más cocina!
La Boscana
LV-3311, 4, 25142 Bellvís, Lleida
Tel: 973 56 55 75
Precios: menús degustación de 125 euros y 170 euros.
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