Allium: cocina catalana con acento italiano y energía positiva

En Allium, la experiencia se construye con una cocina de base catalana con pinceladas italianas y una suma coral y armónica de elementos complementarios. En este restaurante, es la suma lo que cuenta. Al frente está Luca Marongiu, cocinero italiano que entiende el restaurante como un espacio compartido donde pasarlo sabroso y divertido. A un restaurante vamos a comer, y, por tanto, ese ha de ser siempre el núcleo de la experiencia, pero aquí no hay compartimentos estancos: el equipo cocina, sirve con una sonrisa (excelente dirección de sala de Gio), recomienda desde el conocimiento alegre y selecciona la música porque la música, también es vida. En Allium el tocadiscos no es un detalle decorativo, es una extensión del proyecto que se alimenta de la sensibilidad y las elecciones de quienes forman parte de él. Durante la comida, la música acompaña y abraza como un hilo continuo, sin imponerse, integrada en el ritmo del servicio y en la percepción del conjunto. La propuesta culinaria responde a esa misma lógica divertida y positiva. Combinaciones que cruzan territorios sin generar fricción. Hay creatividad y hay Influencias que se entrelazan y trenzan sabores en platos donde los contrastes están medidos y los matices adquieren protagonismo puntual, convertidos en el solo que puntualmente, toma el protagonismo por encima de la banda, mejora y pule la canción.

Su esqueixada tiene leche de tigre, porque la vida es bonita y la han querido hacer acevichada. Sin problemas, ¿acaso no es también el ácido parte de nuestro ADN gastronómico, por ejemplo, en formato de escabeche? En el equilibrio y la mesura está la clave para que no pierda su esencia esta esqueixada, a la que también incorporan un toque de romesco tanto la enriquece como la aleja (un poco más) de la ortodoxia. Allium no es un restaurante ortodoxo ni adecuado para gastro-pusilánimes, aquí se busca la aventura palatal. Cambio de carta casi cada mes, siguiendo el ritmo del producto estacional. Los guisantes y habitas del Maresme se sirven con burrata, la terrina de capipota se acompaña de crema de guisantes y los finos zarzillos de la misma planta. Espectacular arroz de gamba. Son ejemplos de una cocina que sonríe a la combinación, abierta al mundo. De Catalunya a Italia, y de ahí a la gloria del paladar. Emplatados sexys, que juegan con los volúmenes y el sabor. Son platos voluptuosos, desde la aparente sencillez, cocina profunda y de intención.

Noticias relacionadas

Restaurante Allium de Mataró / Ferran Nadeu / EPC

El compromiso a Allium va mucho más allá del sabor y la diversión hedonista: forman parte del movimiento Slow Food, lo que liga su cocina a criterios añadidos de responsabilidad ambiental y de sinergia con los productores locales. A esta mirada comprometida se suma a la oferta de vinos, selección hecha buscando, además de la calidad del vino, proyectos personales que aporten valor al territorio, bodegas pequeñas. Vino y pasión. Allium es un espacio sabroso con mucha gastro-energía positiva. Alegría de vivir, alegría de comer y alegría de cocinar. Una propuesta luminosa que te entra por la boca, por los ojos, por el oído y, también, un poco, por el corazón.