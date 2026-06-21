Lo 9 Cafè Nou: cuando la buena cocina te llena de alegría

El antiguo bar de la cooperativa del pueblo, remodelado sin perder la esencia, pero conquistando luz y comodidad, es el espacio donde Laura Gabriel y Marc Puig han puesto en marcha su propuesta de gastronomía asequible, cercana y de calidad. Es una aventura que nace de la visceralidad cariñosa, ambos eran cocineros en el cercano y prestigioso Villa Retiro y decidieron responder dando el ‘Sí, quiero’ a la llamada del alcalde de Paüls (el pueblo natal de Laura) pera evitar la pérdida de lo que en un pueblo pequeño es una estructura esencial. El restaurante, el bar. Volvieron a casa a cocinar con aroma de memoria y brasa. Volvieron al hogar.

Su cocina es directa y sencilla, pero de elaboración afinada y buen producto. De casta les viene a estos cocineros y se nota el poso y la exigencia de la alta cocina, aunque la puesta en escena el 9 Cafè Nou sea más desnuda y esencial. Carta en los días laborables, los fines de semana se concentran en menús, con gran protagonismo del ‘Menú Disfrutón’, joyita de cocina tan popular como exquisita que ofrecen a precio imbatible. Atención a las croquetas con la receta del padre de Marc, atención a la albóndiga con la receta de la iaia Carmen, a la calçotada versionada a base de puerros con ajo rustido, y, eso sí, con romesco tradicional. Justo después llega el canelón con receta de la propia Laura y, sin apenas darnos cuenta, nos hemos zampado medio árbol gastro-genealógico familiar. A partir de aquí el desparrame de la gramínea, estamos al ladito del Delta del Ebro y se tiene que notar. Arroces para triar y remenar como el muy canónico arroz de marisco, terminado en horno de brasa. (Muy) sorprendente y sabroso el arroz de pollo a l’ast que sabe, literalmente, a lo que promete. ¡PAM! El caldoso de bogavante es para los más ortodoxos y opción con pulpo, sobrasada y langostinos para los que prefieren la fideuá. Información de servicio: Paüls es un pueblo tan bonito como escarpado, pequeño y estrecho. Se pueden aprovechar los parkings exteriores del pueblo o subir a la plaza del ayuntamiento y bajar por la calle paralela. Están en el centro del pueblo. Lo 9 Café Nou es un soplo de vida y buena cocina que contagia alegría, hospitalidad y atención amable. Es, de la restauración, lo más esencial.