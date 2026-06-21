150 restaurantes que importan
Lo 9 Cafè Nou: cuando la buena cocina te llena de alegría
Laura Gabriel y Marc Puig cocinan memoria familiar, brasa y producto desde el rigor aprendido en la alta cocina
El antiguo bar de la cooperativa del pueblo, remodelado sin perder la esencia, pero conquistando luz y comodidad, es el espacio donde Laura Gabriel y Marc Puig han puesto en marcha su propuesta de gastronomía asequible, cercana y de calidad. Es una aventura que nace de la visceralidad cariñosa, ambos eran cocineros en el cercano y prestigioso Villa Retiro y decidieron responder dando el ‘Sí, quiero’ a la llamada del alcalde de Paüls (el pueblo natal de Laura) pera evitar la pérdida de lo que en un pueblo pequeño es una estructura esencial. El restaurante, el bar. Volvieron a casa a cocinar con aroma de memoria y brasa. Volvieron al hogar.
Su cocina es directa y sencilla, pero de elaboración afinada y buen producto. De casta les viene a estos cocineros y se nota el poso y la exigencia de la alta cocina, aunque la puesta en escena el 9 Cafè Nou sea más desnuda y esencial. Carta en los días laborables, los fines de semana se concentran en menús, con gran protagonismo del ‘Menú Disfrutón’, joyita de cocina tan popular como exquisita que ofrecen a precio imbatible. Atención a las croquetas con la receta del padre de Marc, atención a la albóndiga con la receta de la iaia Carmen, a la calçotada versionada a base de puerros con ajo rustido, y, eso sí, con romesco tradicional. Justo después llega el canelón con receta de la propia Laura y, sin apenas darnos cuenta, nos hemos zampado medio árbol gastro-genealógico familiar. A partir de aquí el desparrame de la gramínea, estamos al ladito del Delta del Ebro y se tiene que notar. Arroces para triar y remenar como el muy canónico arroz de marisco, terminado en horno de brasa. (Muy) sorprendente y sabroso el arroz de pollo a l’ast que sabe, literalmente, a lo que promete. ¡PAM! El caldoso de bogavante es para los más ortodoxos y opción con pulpo, sobrasada y langostinos para los que prefieren la fideuá. Información de servicio: Paüls es un pueblo tan bonito como escarpado, pequeño y estrecho. Se pueden aprovechar los parkings exteriores del pueblo o subir a la plaza del ayuntamiento y bajar por la calle paralela. Están en el centro del pueblo. Lo 9 Café Nou es un soplo de vida y buena cocina que contagia alegría, hospitalidad y atención amable. Es, de la restauración, lo más esencial.
Lo 9 Cafè Nou
Carrer de la Diputacio, 8, 43593 Paüls, Tarragona
Tel: 621 49 25 81
Precios: menú disfrutón 30 euros. Carta 25-35 euros.
- El Hospital del Mar identifica una nueva estrategia contra el cáncer de páncreas que ataca las células tumorales y activa el sistema inmunitario
- Arnau, 24 años: “Me siento el hombre más rico de la Tierra pudiendo vivir así. Gastas menos y comes por una calidad superior de lo que compras”
- José Antonio Marina, filósofo: “El mayor error educativo ha sido decirles a los jóvenes: solo importa tu felicidad y lograrla es muy fácil”
- Un bombero ayudó a que naciera y 22 años después recorrió 1.000 kilómetros para ver su graduación: 'Tenemos un vínculo muy especial
- La empresa catalana tras el espectáculo de la Sagrada Família en la visita del Papa se encamina a un récord europeo de drones en un 'show' de Portugal
- Miles de jubilados pueden reclamar hasta 1.800 euros a la Seguridad Social por el complemento de maternidad
- Un menor muerto y dos en estado crítico cuando se bañaban en la playa de l'Arrabassada en Tarragona
- Barcelona obliga a retirar los rótulos de una bodega histórica de la Barceloneta para cumplir la norma