150 restaurantes que dibujan un paisaje

Un guía recomienda. Esa es su primera misión. Pero también puede funcionar como fotografía panorámica, como mapa -inevitablemente imperfecto- de un escenario complejo. Capturar el paisaje completo de la restauración gastronómica del país es misión imposible, porque, afortunadamente, somos un sistema gastronómico diverso, plural y complejo. Difícil de resumir, imposible de simplificar con éxito. En los westerns de los años sesenta, rodados en Cinemascope y vibrante Technicolor, se intentaba comprimir el horizonte del Lejano Oeste dentro de una pantalla de cine. Y aunque sabemos que siempre quedaron cosas fuera del encuadre, durante hora y media, nos sentíamos vaqueros.

Es un hecho que, al intentar capturar la realidad, la lente deforma ligeramente. La mirada nunca es neutra. El que mira, mide, y el que mide, está afectando al sistema. Pero no podemos dejar de intentarlo. 150 restaurantes, permiten, al menos, una buena visión panorámica de la escena.

MUCHO MÁS ALLÁ DE BARCELONA

Del simple recuento y la estadística emerge una primera verdad: únicamente 52 de los150 restaurantes se encuentran en Barcelona ciudad, y una veintena más en la provincia. Sumados, no representan ni la mitad de la lista. Sin embargo, este territorio concentra más del 70% de la población total. Una conclusión es que la concentración ‘per cápita’ de restaurantes recomendados es mucho mayor fuera de la mega colmena de cemento y los aledaños de la gran capital. Gastronómicamente, Barcelona es grande, pero el país, más.

Hablan los números, y puede que a muchos les resulte sorprendente esta realidad. Lo que despierta una pregunta/reflexión: ¿La tremenda concentración de altavoces mediáticos en Barcelona, distorsiona nuestra lectura global sobre el sector?

En este sentido, Joan Roca (El Celler de Can Roca ***, Girona) explica: “Barcelona concentra una parte muy importante de la visibilidad gastronómica catalana: medios de comunicación, congresos, inversión, turismo internacional, hoteles de lujo y una gran densidad de restaurantes. Esto hace que, desde fuera, a menudo se confunda la gastronomía catalana con la gastronomía de Barcelona, pero si observamos dónde se han producido muchas de las grandes aportaciones culinarias de las últimas décadas, el mapa es mucho más diverso”.

“El liderazgo gastronómico catalán se ha construido también desde lugares como Girona, Figueres, Roses, Olot, Vic, Cambrils o la Costa Brava. La cocina catalana contemporánea tiene una fuerte raíz territorial que difícilmente podría explicarse solo desde Barcelona. Quizá la cuestión no sea tanto si Catalunya está centralizada, sino si lo está el relato”.

La necesidad de ampliar la mirada y reconocer la excelencia del territorio es compartida también por algunos restauradores en torno a la gran urbe. En este sentido, habitamos una cebolla gastronómica, un sistema ordenado por capas de proximidad, con el centro en el Eixample. Carlos Novo (Gastro Garatxe, El Prat de Llobregat) subraya que “cuesta llamar la atención de los medios un poco más que si estás en la gran ciudad”, aunque aprovecha para apuntar algunas ventajas añadidas al ejercer el oficio en zonas metropolitanas como el Maresme o el Vallès: “Creo que es cierto que, en general, se arriesga menos en estas zonas a nivel gastronómico. Y los que lo hacemos, marcamos un perfil singular. Destacamos con más facilidad en eso. Y, además, tenemos a nuestro alcance productos de proximidad que también nos permiten aumentar la singularidad. En nuestro caso, los productos del Parc Agrari del Baix Llobregat”. Muy pocas capitales europeas tienen pegadito un parque agrario, a veces parece que no le sacamos partido completo a este escenario.

Fran López (Villa Retiro*, Xerta) se suma al carro de la distancia como problema. Somos, además, un país que mira mucho al norte, padecemos el síndrome del kilómetro elástico. Para muchos, los kilómetros parecen más largos cuando se recorren en dirección sur. “Nuestro ecosistema gastronómico tiene el punto central en plaza de Catalunya, y como más lejos estás, más cuesta que llegue la gente”, explica el cocinero, “pero en el país hay muy buen producto y cocina. Nosotros reivindicamos los productos del Delta, y es normal que cada cocinera y cocinero haga lo mismo con los productos de su zona”. Tenemos suerte, en estos tiempos el producto vertebra, ordena y prestigia la cocina. Buenos tiempos para la lírica.

DE LA SOSTENIBILIDAD A LA RESPONSABILIDAD

La reivindicación activa de los productos de proximidad es un argumento central de la actual restauración catalana. Prácticamente la totalidad de restaurantes hacen hincapié en este aspecto, al que suman y asocian de manera natural la (etérea) sostenibilidad. Sucede que a veces, cuando un discurso se convierte en hegemónico, corre el riesgo de banalizarse.

Quizá por esta razón, algunos restauradores subrayan la necesidad de convertir en hechos las declaraciones y proclamas. Víctor Quintillà (Lluerna*, Santa Coloma de Gramenet) argumenta desde hace tiempo que “una vez se consigue que la cocina sea buena, la ‘sostenibilidad’ debe ser mucho más que comprar a productores de proximidad. De hecho, debería evolucionar hacia la ‘responsabilidad’. Existe una dimensión social que pone en el centro a las personas: a los clientes, a los productores (por supuesto) y también a nuestros equipos. Esto se tiene que sumar al reaprovechamiento, a reciclar y a cuidar el entorno. Sin olvidarnos de todo eso, también hay que trabajar en la esfera y el ámbito personal”.

Parece que existe una gastro-corriente bajo la superficie, tectónica profunda en movimiento: cocineros de coquinaria aguda como Joan Capilla (L’Algadir del Delta, Poblenou del Delta) practican la que él llama ‘gastronomía regenerativa’: “Trabajar no sólo con los objetivos de desarrollo sostenible, el plan de descartes, etc. Ir más allá y practicar una gastronomía 360, donde los nombres y apellidos de los proveedores y el lugar donde se encuentran son más importantes que yo como cocinero. Que la gente conozca el Delta y, a través del plato y de su relato, a los pueblos y a su gente. Que se genere interés por conocerlos, visitarlos y generar riqueza a nivel local: pequeñas tiendas, etc.”.

UNA NUEVA COCINA CATALANA, LA TRADICIÓN Y LA MODERNIDAD

Revisando la lista y las cocinas que aparecen, también podemos afirmar que la recuperación de la cocina catalana como referente de prestigio es una realidad consolidada. Probablemente nuestra cocina ha reconquistado (en parte) el ya mencionado Eixample y esto ha activado los altavoces, lo que es objetivamente bueno. Pero siendo justos, fuera de Barcelona siempre existió en este sentido oferta abundante.

La gran mayoría de restaurantes de la guía reivindican nuestra raíz y la tradición como parte irrenunciable de su personalidad culinaria. Bienvenido sea el cambio, porque hace unos años esto no sucedía de forma tan generalizada. Esta recuperación desacomplejada es un fenómeno curioso. En buena parte surgió de la cocina y la restauración popular, y fue escalando posiciones en la pirámide gastronómica hasta convertirse en una verdad incontestada. No es un reproche, y también es cierto que algunas grandes casas nunca abandonaron este combate. Pero es justo constatar que el esmorzar de forquilla fue, durante muchos años, el reducto, la trinchera donde sobrevivió gran parte del recetario hoy felizmente recuperado.

Obviamente, también entre los restaurantes hay y hubo referentes que nunca renunciaron a la lucha. Ignasi Camps (Ca l’Ignasi, Cantonigrós) forma parte de ese colectivo de resistencia, pasionarios de la cocina catalana, dispuestos si hacía falta a cerrar de pie antes que cocinar de rodillas: “Durante años algunos nos contaban que lo único valioso era la innovación y las cocinas foráneas. Pero nos hemos dado cuenta de que la gente vuelve al origen, que el cliente quiere los gustos de antes y la autenticidad. Nosotros es lo que llevamos años practicando. Nos gusta que, aunque haya diferentes visiones y nuevas interpretaciones, se haya producido este regreso a las recetas y sabores tradicionales”.

Y sobre esta realidad gozosa, una nueva cocina catalana está creciendo, delicada, técnica, creativa e inspirada. Una visión contemporánea que busca, desde la esencia, ser capaz de encontrar nuevos caminos, cocina de gastro-exploración de las fronteras. Artur Martínez (Trü, Barcelona) es uno de sus grandes exponentes: “Afortunadamente existe una visión heterodoxa de la cocina catalana, que, siendo fiel a la riqueza gastronómica y la historia, huye del miedo sacrílego a cambiar las recetas tradicionales. Creo que ambas visiones, esta y otra más ortodoxa, pueden convivir. Y que, de hecho, eso es lo mejor para la salud de la cocina catalana”.

“La mirada contemporánea suma, y necesitamos también contar con una evolución culinaria. Siempre desde el respeto por el patrimonio, hay que estar sincronizado con los tiempos. Me gusta mucho ver y encontrarme en medio de esta feliz convivencia. Tenemos una cocina que, ya de base, tiene la capacidad de sorprender ¡Aprovechémosla!”. Oriol Casals (Taverna Teòric, Barcelona) es otra de estas cocinas elevadas que empujan la cocina catalana en dirección al futuro: “Hace diez años, cuando abrimos el Teòric, prácticamente no había restaurantes de cocina catalana que unieran la alta gastronomía —me refiero a nuevas técnicas, cocciones justas, conocimientos actualizados en cocina y gastronomía— con una política de precios inclusiva. Esto ha cambiado y mucho. Nueva cocina catalana es un concepto que me gusta, pero sin perder los orígenes y la tradición.”

¿Y qué pasa con aquellos que aspiran a que la cocina catalana permanezca inmóvil y estática, estanca y pura? Que, en el fondo, están condenados. Nuestra cocina, como casi todas, es heredera de la mezcla. Desde fenicios y romanos, pasando por los musulmanes y, más recientemente, la influencia francesa. Restaurantes como Mae son testimonio de la capacidad de mezcla autoral, singular y sincera. Germán Espinosa (Mae*, Barcelona), lo tiene claro: “Propuestas como la nuestra no solo se suman al auge de la cocina catalana, sino que lo amplían y lo proyectan hacia fuera. La cocina catalana siempre ha sido abierta y de intercambio, y nuestro trabajo continúa ese diálogo desde una mirada contemporánea. No queremos una fusión superficial, sino que tratamos de desarrollar un lenguaje propio entre dos culturas con identidad. Eso aporta diversidad, y demuestra que la cocina catalana está viva, es flexible y es capaz de evolucionar sin perder su esencia”.

LA COCINA DE LOS MIL FORMATOS

Otra de los patrones que se observa al repasar el listado es la aparición de nuevos modelos de micro-restauración. Junto a grandes casas, con décadas de fogón a las espaldas y estructuras poderosas, aparecen propuestas que buscan la cocina fina, el gasto operativo reducido y la máxima flexibilidad. Es una salida estratégica que permite navegar la turbulenta realidad actual de los costes inflacionarios. Alquileres, productos y energía, todo sube y nadie sabe hasta qué punto los clientes quieren (y pueden) pagarlo.

Martín Comamala (539, Plats Forts, Puigcerdà) es un cocinero francotirador: “Estar solo me da mucha libertad a la hora de trabajar y hacer un estilo de cocina propio. Aunque, también es cierto que no se puede hacer mucho volumen. Y que, si yo no estoy, porque estoy mal o estoy cansado, el restaurante no abre. Pero pienso que este modelo tiene mucho futuro. Hace siete años cuando abrí, no había nadie en solitario. Ahora ya hay unos cuantos y también bastantes locales de dos o tres personas. Creo que es el futuro y un camino, para cocineros jóvenes con ganas”.

Esta personalización extrema también permite fórmulas mixtas, de alojamiento y restauración. Ante la falta de perspectivas e ilusión en Barcelona, Mariano Gonzalvo y Silvia Valls (Lo Paller del Coc, Surp) decidieron abrir su establecimiento ofreciendo alojamiento y cocina en el marco rural. Más que un proyecto de restauración, un proyecto de vida. Cocinan al día los productos de la comarca, y lo hacen frente a ti, porque comes en la cocina. “Nuestra gran fortaleza es la intimidad y la cercanía con el cliente. Esto hace que incluso los que repiten, siempre tengan una experiencia diferente. Claro que, en casos como el nuestro, al estar alejados de Barcelona, esto es una dificultad”. Son espacios de libertad nacidos de la apuesta personal. El romanticismo también cocina.

Por su parte, Barcelona es conocida como una ciudad con restaurantes de tamaño reducido donde se cocina fenomenal. Tonet Romero (Suculent, Barcelona) es un gran ejemplo desde su establecimiento del Raval, “somos once personas y damos de comer a 40-45 comensales. Este tamaño nos permite un cierto control de gastos y, a la vez, poder atender a los clientes de forma personalizada. Es exigente, y tienes poco margen. Eso a los grupos de restauración grandes no les pasa tanto. Pero a cambio, todo es mucho más intenso y personal”.

EL VINO CATALÁN, OTRO GRAN PROTAGONISTA

Otra tendencia clara es el crecimiento (para algunos, todavía escaso) de la presencia destacada de los vinos de las DO catalanas. En algunos restaurantes este apartado tiene un gran protagonismo en sus cartas de bodega. El chef Rafael Muria (Quatre Molins*, Cornudella de Montsant) destaca no sólo porque en su restaurante los vinos brillan en las copas, sino también porque han pasado a formar parte de la cocina: el vino también está en sus platos. “Es imposible entender nuestra cocina sin el paisaje, las viñas y la cultura del vino que nos rodea. Somos de una tierra pobre y despoblada, y hoy podemos transformar este legado en vinos de profundidad sensorial extraordinaria. El vino no debería ser solo el acompañamiento de los platos. Es una herramienta para explicar el territorio y construir un relato gastronómico coherente. En un país con una riqueza vitivinícola tan extraordinaria como la nuestra, todavía tenemos mucho potencial, queda mucho por explorar y recorrer”.

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Somos un país gastronómicamente extraordinario. Con mucho a favor (historia y legado, mar, delta, alta y media montaña, llanuras de interior) en pocos kilómetros cuadrados. Y con muchos problemas que sería estúpido obviar (turismo, gentrificación, globalización y un ritmo de vida que nos empuja hacia la rápida mediocridad cocinada). ¿Hay suficiente talento y ganas de superarlos? El futuro nadie lo conoce, pero de momento, nos vemos en los (buenos) restaurantes. Hay que andar.