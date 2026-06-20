La Xicra de Palafrugell: catxoflino, suquets y otras maravillas ampurdanesas

Un pequeño restaurante encantador donde brilla solemnemente la verdad profunda y un poco “boja” de la cuina ampurdanesa. Esta casa, que nació en 1984, se convirtió con el tiempo y de la mano del desaparecido Pere Bahí en referencia obligada de los amantes de una de las culinarias más ricas y singulares del país. Tras su desaparición, el alma de La Xicra ha continuado latiendo gracias a Montse Soler y Anna Casadevall, mujeres brillantes que han sostenido la esencia del restaurante gracias a una sabia mezcla de memoria, oficio y naturalidad (el orden de los factores no altera el producto).

Y luego está el catxoflino, monumental plato de mar y montaña llevado al extremo del juego de texturas, goloso hasta el infinito y más allá: pies de cerdo con gambas sumergidos en una salsa intensa que pide pan, luego pan y un poco más de pan para terminar. Ternuras melosas y marranas, carnes elásticas crustáceas, el catxoflino es el Empordà. Sopas, escabeches (bien medido el pundo de acidez, que despierta sin destruir) y lentejas estofadas. Suquet de rape con patatas, bacalao monacal y rustido de l’Empordanet con mejorana. Platos que transportan, ejecutados con oficio y servidos con una amabilidad cercana, incluso en este marco de cocina explosivamente barroca que es el Ampurdá, Anna sabe controlar, medir, acertar y contenerse. La Xicra es la historia y la tradición hechas presentes, la herencia viva y (muy bien) cocinada.