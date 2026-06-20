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Xalet Suís: una casa de comidas convertida en referente gastronómico
Jordi y Sònia Balasch mantienen vivo el legado de la familia con una cocina clásica, noble y de mercado
La familia Balasch-Botargues abrió en 1982 el Xalet Suís con la resuelta determinación de convertir una casa de comidas (y lo que ello representa de comida tradicional entroncada con lo popular) en un establecimiento gastronómico refinado, capaz de ejercer también la vocación de creatividad amable. Conseguir que la cocina de mercado (qué poco se usa ya esta expresión) y los productos de proximidad fueran el fundamento de un restaurante de calidad. El chef Jordi Balasch y su hija Sònia (actual jefa de cocina, nieta del fundador Antonio Botargues) son los cocineros que mantienen el empuje de esta casa, que está en su prime, en un gran momento.
El espacio reproduce, desde la fachada al interiorismo, la decoración típica de la alta montaña suiza. Madera, paredes rústicas y blancas, objetos antiguos acumulados en las estanterías. Este chalé está abarrotado de detalles. Esta cocina de legado se manifiesta viva y alegre en platos como las habitas “mini” salteadas con gambas al perfume de menta fresca, el arroz de perdiz con tallarines de sepia (y aceite de tinta de calamar). Caracoles a la llauna, aquí se ponen Lleida por montera, rodaballo al horno, solomillo a la trufa o con foie-gras de pato “mi cuit”. En el mundo dulce, más clasicismo: mousse, pastel ruso, profiteroles con nata y chocolate caliente y alguna pincelada que sorprende, como la crema de jengibre con frutos rojos. Por todo esto el Xalet Suís es un referente en Lleida: productos nobles y cocina clásica. Querrás volver.
Xalet Suís
Av. Alcalde Rovira Roure, 9, 25006 Lleida
Tel: 973 23 04 12
Precios: Carta, 50 euros
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