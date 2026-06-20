Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Menor muertoOla de calorIncendios forestalesTráficoIsak AndicEclipsePaula BlasiSánchezTeletrabajoCristiano RonaldoHepatitis delta
instagramlinkedin

150 restaurantes que importan

Voramar: alta cocina del mar d’amunt en clave familiar

Míriam y Pau Jamás con Guillem Gavilán proponen cocinan la excelencia y la proximidad

Prepostre de limón y espinacas en el restaurante Voramar.

Prepostre de limón y espinacas en el restaurante Voramar. / Restaurante

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Òscar Gómez

Òscar Gómez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Tres ejes gobiernan la singladura del Voramar: el producto excelente, la atención a los detalles y la influencia del paisaje. Este camino gastronómico, que arrancaron los padres (Domingo Jamás y María José Garbí) hace más de treinta años, ha conducido a Míriam y Pau (sus hijos) junto al chef Guillem Gavilán hasta la ferviente fidelidad de la clientela y a los reconocimientos, como, por ejemplo, la estrella Michelin que ganaron en 2025 y que este año han vuelto a renovar. Han sido capaces de navegar el proceso sin romper el hilo emocional que une a la familia con su origen, cocinando el paisaje del Mar d’Amunt con una mirada contemporánea, técnicamente precisa y llena de sensibilidad.

Guillem se encarga del mundo salado (Col rellena de carn d’olla sobre bisque cremosa de gamba roja. Crema de tomates verdes con queso de oveja, sardina ahumada y albahaca. Espárrago blanco de Navarra, cítricos, anguila ahumada y emulsión de steak tartar. Guisante del Maresme, gamba roja y botifarra negra con cremoso de yogur), y Pau conduce el mundo dulce (prepostre de caviar oscietra sobre sorbete de ostras. Postres con recuit de drap -la fina delicia láctica del Empordà-, y, para terminar, la caja dulce, un postre pirata con chocolate, ron y piña. El final de una aventura muy especial). Míriam dirige la sala, actualizando una carta de vinos que atesora más de 250 referencias. Cocina catalana reinterpretada desde la mirada sensible, contemporánea, y, sobre todo, familiar.

Voramar

Passeig de la Sardana, 6, 17497 Portbou, Girona

Tel: 972 39 00 16

https://www.voramarportbou.com/

Precios: menús degustación de 108 y 158 euros. Carta 115 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. José Antonio Marina, filósofo: “El mayor error educativo ha sido decirles a los jóvenes: solo importa tu felicidad y lograrla es muy fácil”
  2. El Hospital del Mar identifica una nueva estrategia contra el cáncer de páncreas que ataca las células tumorales y activa el sistema inmunitario
  3. Arnau, 24 años: “Me siento el hombre más rico de la Tierra pudiendo vivir así. Gastas menos y comes por una calidad superior de lo que compras”
  4. Un bombero ayudó a que naciera y 22 años después recorrió 1.000 kilómetros para ver su graduación: 'Tenemos un vínculo muy especial
  5. Los Mossos detienen a un hombre armado con un gran cuchillo en la calle de Muntaner de Barcelona
  6. Junqueras pide a Rufián y al resto de diputados 'máxima coordinación' tras los episodios de tensión interna
  7. Albiol anuncia controles en el transporte público y las playas para Sant Joan: 'Quien venga a Badalona no podrá traer alcohol ni drogas
  8. Miles de jubilados pueden reclamar hasta 1.800 euros a la Seguridad Social por el complemento de maternidad

La 'herencia Trias' y la 'generación Puigdemont' se baten en las primarias de Junts para elegir candidato en Barcelona

La 'herencia Trias' y la 'generación Puigdemont' se baten en las primarias de Junts para elegir candidato en Barcelona

Mandos autonómicos y locales del PSOE denuncian la "desconexión" con Sánchez y con Madrid: "¿Le importa a Ferraz lo que pasa en los territorios?"

Mandos autonómicos y locales del PSOE denuncian la "desconexión" con Sánchez y con Madrid: "¿Le importa a Ferraz lo que pasa en los territorios?"

Municipios catalanes refuerzan las precauciones por Sant Joan ante el riesgo de incendio y las altas temperaturas

Municipios catalanes refuerzan las precauciones por Sant Joan ante el riesgo de incendio y las altas temperaturas

Sánchez, cuestión de desconfianza

Sánchez, cuestión de desconfianza

Peritos seleccionados por la jueza alertaron en 2021 de que Plus Ultra extrajo a Panamá y Dominica los fondos del rescate

Peritos seleccionados por la jueza alertaron en 2021 de que Plus Ultra extrajo a Panamá y Dominica los fondos del rescate

Vox insiste en sembrar dudas sobre el voto por correo y plantea diferenciarlo del voto en urna para evitar "fraudes"

Vox insiste en sembrar dudas sobre el voto por correo y plantea diferenciarlo del voto en urna para evitar "fraudes"

Furor por ver al Barça de Flick: el club dispara un 51% los ingresos por asiento

Furor por ver al Barça de Flick: el club dispara un 51% los ingresos por asiento

La increíble historia de Noruega: tres hijos mundialistas 32 años después de sus padres

La increíble historia de Noruega: tres hijos mundialistas 32 años después de sus padres