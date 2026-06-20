150 restaurantes que importan
Voramar: alta cocina del mar d’amunt en clave familiar
Míriam y Pau Jamás con Guillem Gavilán proponen cocinan la excelencia y la proximidad
Tres ejes gobiernan la singladura del Voramar: el producto excelente, la atención a los detalles y la influencia del paisaje. Este camino gastronómico, que arrancaron los padres (Domingo Jamás y María José Garbí) hace más de treinta años, ha conducido a Míriam y Pau (sus hijos) junto al chef Guillem Gavilán hasta la ferviente fidelidad de la clientela y a los reconocimientos, como, por ejemplo, la estrella Michelin que ganaron en 2025 y que este año han vuelto a renovar. Han sido capaces de navegar el proceso sin romper el hilo emocional que une a la familia con su origen, cocinando el paisaje del Mar d’Amunt con una mirada contemporánea, técnicamente precisa y llena de sensibilidad.
Guillem se encarga del mundo salado (Col rellena de carn d’olla sobre bisque cremosa de gamba roja. Crema de tomates verdes con queso de oveja, sardina ahumada y albahaca. Espárrago blanco de Navarra, cítricos, anguila ahumada y emulsión de steak tartar. Guisante del Maresme, gamba roja y botifarra negra con cremoso de yogur), y Pau conduce el mundo dulce (prepostre de caviar oscietra sobre sorbete de ostras. Postres con recuit de drap -la fina delicia láctica del Empordà-, y, para terminar, la caja dulce, un postre pirata con chocolate, ron y piña. El final de una aventura muy especial). Míriam dirige la sala, actualizando una carta de vinos que atesora más de 250 referencias. Cocina catalana reinterpretada desde la mirada sensible, contemporánea, y, sobre todo, familiar.
Voramar
Passeig de la Sardana, 6, 17497 Portbou, Girona
Tel: 972 39 00 16
https://www.voramarportbou.com/
Precios: menús degustación de 108 y 158 euros. Carta 115 euros.
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