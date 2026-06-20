150 restaurantes que importan
Villa Más: huerta y mar felizmente metidas en el plato
Carlos Orta, Roger Co y Agathe Arnaud proponen una experiencia donde mar, huerta, sala y bodega dialogan con naturalidad
Villa Más es un de esos lugares donde podrías pensar que el paisaje ha decidido cocinarse a sí mismo. En esta villa modernista en primera línea de playa, el mar entra por las ventanas y la terraza, la huerta se sienta en la mesa y todo parece inevitablemente cercano, natural. Claro que en realidad los restaurantes son como las personas que los alientan, y Villa Más es Carlos Orta (propietario y mucho más, entre otras cosas, se encarga del huerto de 7.000 metros cuadrados donde cultiva más de 50 variedades de tomate) junto a Roger Co (cocina) y Agathe Arnaud (sala). Oferta de vino excepcional, por singular y por extensa.
La cocina de Roger es discretamente técnica, no se complica innecesariamente cuando el producto se expresa por sí mismo y aplica el conocimiento y la transformación precisa y exacta cuando los platos lo requieren. El resultado es una cocina se sabores profundos y complejos, cocciones exactas y de aparente (¡aparente!) simplicidad. El mar es el eje principal de la oferta. Gambas de Palamós a la plancha, excelentes erizos cuando es temporada, arroz en formato paella (con calamar de potera, alcachofas y, de nuevo, gambas de Palamós), Pescado de lonja (atención al detalle, en su web anuncian cada día el precio, que lógicamente al ser de subasta es variable) y el afortunadamente inevitable Empordà en forma de mar y montaña (albóndigas con calamar y guisantes, mollejas con espardeña, pichón con calamar, habitas y guisantes). Ah, y en verano, las ensaladas de tomate. Son lo más.
Villa Más
Passeig de Sant Pol, 95, 17220 Sant Feliu de Guíxols, Girona
Tel: 972 82 25 26
https://www.restaurantvillamas.com/
Precios: menú de mediodía 32,50 euros. Carta, 65 euros
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