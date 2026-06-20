150 restaurantes que importan
Vilagut: clasicismo francés, raíz catalana y mirada contemporánea
Sin forzar la modernidad, Julià Bernet aplica la técnica actual a la gramática clásica
Bajo el nombre de Vilagut late un gesto íntimo: el homenaje de Julià Bernet a su abuelo materno, convertido en raíz emocional que da sentido a todo lo que ocurre en la cocina, en la sala y sobre la mesa. Es un restaurante donde el tiempo no avanza en línea recta, sino que se pliega felizmente sobre sí mismo. El restaurante respira un minimalismo elegante y todo parece pensado para que la cocina sea el centro de gravedad, el interiorismo no distrae. El cocinero se mueve en esa frontera permeable y difusa donde lo antiguo y lo contemporáneo no se enfrentan, sino que se reconocen, se potencian y se complementan. El joven cocinero parece escuchar dos voces simultáneamente. La primera, la tradición francesa y el recetario clásico que esta lleva asociada (incluyendo la tradición catalano-burguesa). La otra voz es muy contemporánea, y susurra sin eclipsar. Técnica, precisión y control. No se detecta contradicción, sino suma verdadera. Convivencia.
Productos de cercanía y calidad: Galantina de gallo negro del Penedés con foie y cigalas, raviolis de setas y avellanas al café París, los guisantes con caldo de gallina y trufa, espárragos blancos con bogavante y holandesa, pichón de sangre con vino rancio y royal de sus interiores. Son encuentros virtuosos: el trato y la técnica actualizada discretamente aplicado sobre una gramática clásica. Una reivindicación de lo reconocible, de la naturalidad no forzada. Esta es una cocina que respira. Cocina tradicional adaptada, así es como ellos la llaman.
Vilagut
Carrer del Bisbe Estalella, 15, 08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona
Tel: 931 30 70 96
https://vilagutrestaurant.com/
Precios: menús degustación de 65 y 85 euros. Carta 60 euros.
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