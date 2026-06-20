Via Veneto: la gran casa que permanece en una ciudad que no para de cambiar

Via Veneto es un restaurante con enorme peso simbólico en una ciudad que devora aperturas (y cierres) a ritmo trompicado de finalista olímpico de los 110 metros vallas. Via Veneto (una estrella Michelin, con Pere Monje a la dirección y Josep Monje a cargo del liderazgo espiritual) es una gran excepción. Su longevidad no es una anomalía, sino el resultado de una forma de entender la restauración basada en el oficio y en las relaciones humanas. La familia Monje ha consolidado una trayectoria de solidez proverbial basada en la excelencia. Esta es una casa que parece inmutable desde 1967, pero, sin embargo, evoluciona de forma tan discreta como imparable.

La cocina, dirigida por David Andrés, se define por esa tensión positiva entre la herencia recibida y la actualización necesaria. Afinar lo clásico y repensarlo. Un plato como el bogavante “a la cardenal” (macarrones rellenos de bogavante y presa ibérica, con la barcelonesa salsa cardenal) sintetiza bien esta idea. El pato asado en su propio jugo “a la presse” es un clásico imprescindible de la casa, casi 60 años lleva la prensa licuando el alma del pato, liturgia sagrada en la sala. La bodega es impresionante y el servicio es impecable. El ritual de los trinchados es mucho más que un ejercicio de nostalgia. Via Veneto es un sistema en equilibrio: tradición, técnica, producto y servicio. Un restaurante que no necesita reinventarse, porque ha entendido que evolucionar siendo excelente es una forma de permanencia. E pur si muove.