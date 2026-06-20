Via: producto, precisión y felicidad en la Casa Fontcuberta

En el centro histórico de Vic, Nicolau Roger (Nico) ha construido una propuesta de cocina de autor obsesionado con el producto de temporada. Técnicamente refinada, de platos legibles, sin artificios vacíos. La precisión por bandera, elegancia sin rigidez, una ordenación sin pretender domesticar el territorio, Osona, que, en el fondo, es el gran protagonista. El territorio es el alma de esta gran cocina. Via, además, habita un espacio de belleza apabullante: la Casa Fontcuberta. Siglos de elegancia pétrea a los que se accede a través de una gruesa puerta con arco rebajado. Ya en la planta noble, señorial y decimonónica, los frescos del siglo XVIII acompañan y abrazan al comensal, al producto y la cocina.

Uno de los gestos que mejor explica Via es la presencia del propio chef. Nico te recibe, enseña el producto fresco del día, te recomienda, te explica, vuelve a la cocina, cocina y más tarde, regresa al comedor. Ese tránsito constante entre fogones y sala le da vida a la experiencia y, en el fondo, la convierte casi en una conversación. Como la temporada manda, habitas menudas y explosivamente tiernas combinadas con almejas. Alcachofas confitadas con foie y tocino, un plato goloso hasta el infinito y más allá. La gamba roja, en cremoso tartar. Atención al mordisco fundente de la carne de Wagyu criado en Tavertet. Arroces para compartir y croquetas para flipar. Postres hechos al momento. Via te pone la felicidad sabrosa en el paladar a través de su cocina de producto, generosa y refinada.