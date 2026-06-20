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150 restaurantes que importan

Tritón: el restaurante de carretera donde el producto habla alto y claro

El suquet de anguila, las espardeñas, el pescado salvaje y los arroces son platos que han dado fama al Tritón

El 'suquet' de anguila de la marisquería Tritón.

El 'suquet' de anguila de la marisquería Tritón. / Pau Arenós

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Òscar Gómez

Òscar Gómez

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Fue en 1982 cuando Josep y Carme decidieron trasladar su pequeño establecimiento a pie de playa hasta esta casa de obra vista situada a pie de carretera entre Torroella de Montgrí y Pals. Es una ubicación que no juega en la Champions league del romanticismo, pero ofrece gran practicidad porque el parking es enorme y facilita enormemente la llegada. Despachada la pragmática, podemos centrarnos en las cosas importantes: con los años el establecimiento se ha convertido en una referencia, en uno de esos restaurantes que miles de bocas recomiendan a otros miles de orejas. El Tritón no necesita una escenografía destacada, toda la sustancia está concentrada en el plato.

La suya es una cocina directa, de producto, franca y sencilla. Huye del maquillaje innecesario. Aún así, los platos se presentan con criterio, bien construidos en lo visual y sobre todo en lo sápido. Pescado y marisco traído diariamente de las lonjas de Palamós y Roses que es cocinado por el chef Eduard Cateura: suquet de anguila, pulpo de roca a la brasa, todo tipo de marisco (si puedes, pide las espardeñas o cohombro de mar) y pescado salvaje a la plancha. Hay algo de material para los carnívoros y también hay arroces (de cazuela y en paella) para todos. Buena cocina (llevan así cuarenta años) y a triunfar. Atención a la bola extra de los desayunos. Esmorzar de forquilla con carrillera de cerdo a la brasa, embutidos de la tierra o calamares a la plancha. Vale la pena preguntar porque suele haber siempre algún plato del día añadido.

Tritón

C-31, s/n, 17257 Gualta, Girona

Tel: 972 75 70 38

https://triton.cat/

Precios: 50 euros

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