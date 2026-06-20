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Tresmacarrons: alta cocina familiar y catalana entre el Maresme y el mar

Miquel Aldana combina con sutileza guisantes con mar, cigalas con judías verdes o gambas con crema y almendras

Guisantes con chipirones del restaurante Tresmacarrons.

Guisantes con chipirones del restaurante Tresmacarrons. / Bcn / Albert Bertran

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Òscar Gómez

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Tresmacarrons (con estrella Michelin) se alza próximo a un aparcamiento frente al mar, alejado de la grandilocuencia señorial que solemos asociar con la alta restauración. Esa tensión entre lo cotidiano y lo aspiracional define también la cocina de Miquel Aldana (formado en la órbita de Nandu Jubany y Jordi Vilà). Cocina catalana contemporánea donde el clasicismo se estira sin romperse. Joan Aldana dirige el ritmo y la cadencia de la sala con una precisión aprendida en otro mundo, el financiero. La madre, Chelo Reche, es la pared maestra que sostiene la arquitectura invisible de la casa. Tresmacarrons es un restaurante familiar donde cada pieza encaja, hay complicidad en el ambiente.

Esta cocina mira al Maresme desde el respeto y la curiosidad, sincronizándose anticipadamente con los productores, calendarizando una carta siempre en cambio constante. La huerta privilegiada del Maresme es uno de los grandes recursos en la coquinaria de Miquel. Los guisantes (que son imprescindibles durante la temporada) dialogan con el mar mediante combinaciones que sorprenden sin necesidad estridencias chillonas. Los productos del mar y la comarca se combinan mediante asociaciones no evidentes: las cigalas con judías verdes y albahaca, las gambas con crema y almendras. Hay intuición y hay memoria. Tresmacarrons es un restaurante que, desde el respeto a la esencia de la cocina catalana, ha sabido reinterpretarla con voz de autor, identificable y clara.

Tresmacarrons

Av. Maresme, 21, 08320 El Masnou, Barcelona

Tel: 935 40 92 66

https://www.tresmacarrons.com

Precios: menús degustación desde 95 euros hasta 125 euros. Menú arroz 70 euros.

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