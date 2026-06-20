150 restaurantes que importan
Tram-Tram: el clásico que no necesita reinventarse
Isidre Soler y Reyes Lizán ofrecen una gastronomía sólida y fiel al diálogo natural entre tradición catalana y clasicismo francés
Isidre Soler y Reyes Lizán han edificado con el tiempo una de esas casas gastronómicas que trascienden sin necesidad de reinventarse constantemente. Tram-Tram es un clásico, pero no únicamente por su trayectoria, también por su criterio. La cocina se articula a través de delicados equilibrios entre el producto y la técnica, entre la memoria y una desenvuelta ejecución contemporánea. Más de tres décadas después de su apertura, Tram-tram sigue fiel a la idea del diálogo entre la tradición catalana y el clasicismo francés, una gastro-conversación llevada con naturalidad, sin rastro de gestos forzados. En este territorio fértil conviven el trinxat y el hojaldre, la caza y el marisco, la mantequilla y el aceite de oliva. Sin jerarquías impostadas.
Mariscos tratados con respeto, fondos bien construidos, guisos afinados y platos que priorizan el sabor por encima del impacto visual. Elaboraciones como las navajas de buceo con glaseado de manzanilla y avellana o el fondant de cordero lechal con su jugo a la salvia evidencian un dominio técnico que no necesita exhibicionismo. Atención a la ensalada tibia de vieiras con ceps y papada a la manera de Santi Santamaria. La sala, dirigida por Lizán, refuerza esa sensación de clasicismo a través de un servicio atento, elegante y preciso. El entorno acompaña sin distraer, estupenda terraza. Tram-Tram es una casa que ha encontrado su lenguaje, una cocina afinada que no persigue tendencias, es solidez y oficio.
Tram-Tram
Carrer Major de Sarrià, 121, Sarrià-Sant Gervasi, 08017 Barcelona
Tel: 932 04 85 18
Precios: menú tradición 45 euros, menú degustación 76 euros. Carta 70 euros.
- José Antonio Marina, filósofo: “El mayor error educativo ha sido decirles a los jóvenes: solo importa tu felicidad y lograrla es muy fácil”
- El Hospital del Mar identifica una nueva estrategia contra el cáncer de páncreas que ataca las células tumorales y activa el sistema inmunitario
- Arnau, 24 años: “Me siento el hombre más rico de la Tierra pudiendo vivir así. Gastas menos y comes por una calidad superior de lo que compras”
- Un bombero ayudó a que naciera y 22 años después recorrió 1.000 kilómetros para ver su graduación: 'Tenemos un vínculo muy especial
- Los Mossos detienen a un hombre armado con un gran cuchillo en la calle de Muntaner de Barcelona
- Junqueras pide a Rufián y al resto de diputados 'máxima coordinación' tras los episodios de tensión interna
- Albiol anuncia controles en el transporte público y las playas para Sant Joan: 'Quien venga a Badalona no podrá traer alcohol ni drogas
- Miles de jubilados pueden reclamar hasta 1.800 euros a la Seguridad Social por el complemento de maternidad