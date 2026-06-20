Tram-Tram: el clásico que no necesita reinventarse

Isidre Soler y Reyes Lizán han edificado con el tiempo una de esas casas gastronómicas que trascienden sin necesidad de reinventarse constantemente. Tram-Tram es un clásico, pero no únicamente por su trayectoria, también por su criterio. La cocina se articula a través de delicados equilibrios entre el producto y la técnica, entre la memoria y una desenvuelta ejecución contemporánea. Más de tres décadas después de su apertura, Tram-tram sigue fiel a la idea del diálogo entre la tradición catalana y el clasicismo francés, una gastro-conversación llevada con naturalidad, sin rastro de gestos forzados. En este territorio fértil conviven el trinxat y el hojaldre, la caza y el marisco, la mantequilla y el aceite de oliva. Sin jerarquías impostadas.

Mariscos tratados con respeto, fondos bien construidos, guisos afinados y platos que priorizan el sabor por encima del impacto visual. Elaboraciones como las navajas de buceo con glaseado de manzanilla y avellana o el fondant de cordero lechal con su jugo a la salvia evidencian un dominio técnico que no necesita exhibicionismo. Atención a la ensalada tibia de vieiras con ceps y papada a la manera de Santi Santamaria. La sala, dirigida por Lizán, refuerza esa sensación de clasicismo a través de un servicio atento, elegante y preciso. El entorno acompaña sin distraer, estupenda terraza. Tram-Tram es una casa que ha encontrado su lenguaje, una cocina afinada que no persigue tendencias, es solidez y oficio.