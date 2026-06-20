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Torre de Nura: cocina popular, producto cercano y vinos del Empordà
Nacho Feliu y Giulia Panieri han creado un restaurante donde la hospitalidad, el producto y la belleza se dan la mano
Este restaurante, situado en una casa (la torre) entre Torrent y Pals, es una invitación visual al confort y la felicidad. Nacho Feliu y Giulia Panieri están detrás de esta aventura de cocina mediterránea y popular ejecutada con precisión, elaboración cuidada y presentación depurada. En el comedor, la luz entra oblicua a través de los grandes ventanales, rebota sobre las baldosas oscuras e irregulares y se reparte generosamente sobre las paredes y manteles blancos, sobre las maderas y las cerámicas pintadas a mano. Es un espacio de belleza y calma que acompaña.
La cocina de Nacho Feliu (Nico Feliu, es su ayudante de cocina) comparte esa esencia de hospitalidad cálida y despojada de artificios. Es reconocible y a la vez, tiene una interesante sensibilidad contemporánea que la aleja de la nostalgia inmovilista. Puro presente, pero con la historia y la tradición todavía en la mirada. Sopa de cebolla de Figueras con brioche, queso Comté y tomillo, xuixo de calamar en su tinta con velo de pies de cerdo, pollo con gambas y sobrasada, lubina de Roses a la brasa con refrito de ajo y jengibre, arroz de gambas. Las verduras son cercanas, los pescados son de costa, las carnes de calidad seleccionada. Es una cocina que, más allá del eslogan, se vincula de verdad con el paisaje que rodea la casa. Giulia Panieri comanda la sala. Bodega, con buena presencia de vinos de proximidad, un complemento perfecto que sumar a la propuesta de confort sabroso de la casa.
Torre de Nura
Carretera de Torrent a Pals, km 2, 17123 Torrent, Girona
Tel: 872 45 33 54
https://www.torredenuraemporda.com/
Precios: 40-50 euros.
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