150 restaurantes que importan
Topik: cocina suculenta con toque asiático
Adelf Morales integra técnicas asiáticas, recetas y producto local en una propuesta inquieta y nada complaciente
Topik ha sido uno de los restaurantes que más ha contribuido a normalizar la integración de técnicas y sabores asiáticos en el contexto local, mucho antes de que esta tendencia se generalizara. Platos como la ostra con ponzu, la croqueta de pato pekín o el oshizushi reflejan esta trayectoria porque la cocina de Adelf Morales se sostiene sobre una idea que no ha dejado de evolucionar desde su apertura en 2009: una cocina de cruce entre lo mediterráneo y lo asiático que rehúye la complacencia. El cocinero es sartén de mal asiento y en Topik no encontraremos una repetición funcionarial de fórmulas exitosas. La casquería y la caza, poco habituales en este tipo de cocina, se integran en la oferta con naturalidad. Y, más allá de lo japonés, platos como la langosta Wellington o la liebre a la royale forman parte del virtuoso “Pantone” palatal de Adelf.
La reciente renovación del espacio ha permitido que la barra gane en protagonismo. Adelf cocina ahora a la vista y pegadito al cliente. Ajusta la propuesta según el producto disponible en una dinámica que privilegia la frescura y la improvisación controlada, siempre buscando la profundidad gustativa a través de reducciones intensas o combinaciones grasas y colágenas. Cocina suculenta. Adelf Morales y Eva Melé han sabido mantenerse relevantes en Barcelona a través de la inquietud creativa y el producto de calidad, ampliando paulatinamente su lenguaje culinario sin perder la coherencia. Una cocina que no se acomoda, Adelf nunca deja de explorar.
Topik
Carrer de València, 199, Eixample, 08011 Barcelona
Tel: 934 51 09 23
https://www.topikrestaurant.es/
Precios: menú mediodía 40 euros, menú noche 65 euros. Carta 55-70 euros.