Topik: cocina suculenta con toque asiático

Topik ha sido uno de los restaurantes que más ha contribuido a normalizar la integración de técnicas y sabores asiáticos en el contexto local, mucho antes de que esta tendencia se generalizara. Platos como la ostra con ponzu, la croqueta de pato pekín o el oshizushi reflejan esta trayectoria porque la cocina de Adelf Morales se sostiene sobre una idea que no ha dejado de evolucionar desde su apertura en 2009: una cocina de cruce entre lo mediterráneo y lo asiático que rehúye la complacencia. El cocinero es sartén de mal asiento y en Topik no encontraremos una repetición funcionarial de fórmulas exitosas. La casquería y la caza, poco habituales en este tipo de cocina, se integran en la oferta con naturalidad. Y, más allá de lo japonés, platos como la langosta Wellington o la liebre a la royale forman parte del virtuoso “Pantone” palatal de Adelf.

La reciente renovación del espacio ha permitido que la barra gane en protagonismo. Adelf cocina ahora a la vista y pegadito al cliente. Ajusta la propuesta según el producto disponible en una dinámica que privilegia la frescura y la improvisación controlada, siempre buscando la profundidad gustativa a través de reducciones intensas o combinaciones grasas y colágenas. Cocina suculenta. Adelf Morales y Eva Melé han sabido mantenerse relevantes en Barcelona a través de la inquietud creativa y el producto de calidad, ampliando paulatinamente su lenguaje culinario sin perder la coherencia. Una cocina que no se acomoda, Adelf nunca deja de explorar.