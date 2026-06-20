Teòric: alta cocina catalana con alma de taberna contemporánea

Oriol Casals y Teo Rubio trasladan códigos de alta cocina al modelo de la taberna contemporánea, sin perder naturalidad ni accesibilidad. Sitúan la cocina catalana en el centro de su discurso desde una mirada no ortodoxa. No se trata de reproducir el recetario, sino de (re)interpretarlo. La cocina de Oriol parte de referencias reconocibles (muchas de ellas documentadas en el recetario histórico catalán) para construir platos que mantienen el vínculo con el origen sin replicarlo literalmente. El caso de su pollo con gambas es paradigmático. Conserva los elementos esenciales del plato de mar y montaña tradicional, pero reorganizados en una composición contemporánea. La técnica y la presentación modifican la experiencia sin diluir la identidad. El logo de la casa es precisamente un bicho híbrido y simpático, mitad pollastre, mitad gamba.

Este enfoque se repite en otras combinaciones de mar y montaña reinterpretadas, escabeches afinados, verduras tratadas con precisión o arroces que integran ingredientes poco habituales. El formato es de menú degustación (uno corto, otro largo y uno vegetariano) y la propuesta líquida refuerza el relato territorial. Ahora que la cocina catalana en Barcelona parece que recupera brío, pero ellos llevan desde el 2017 persistiendo en el empeño. ¿Teòric fue tendencia antes de la tendencia? Puede ser, no creo ellos estuvieran preocupados por una futura 'moda' en ese momento. La suya es una voluntad culinaria vinculada desde el principio a una sensibilidad, a un proyecto.