La Sosenga: un imprescindible de la Barcelona contemporánea

En este local, menudo y algo escondido en una calle lateral junto al Portal de l’Àngel, hay cocina con criterio, memoria y personalidad. La Sosenga no es un restaurante de gestos grandilocuentes, sino un proyecto tan sólido como sobrio. Ha sabido conquistar el paladar de Barcelona desde lo insólito: su menú degustación de mediodía está entre los más admirados y recomendados de la ciudad. Desde esa plataforma, en cierta manera “de batalla diaria” (aunque el menú está disponible también para cenas), Marc Pérez y Tania Doblas (cocina él, sala ella, propietarios ambos y también pareja) proponen una cocina catalana sagaz, amablemente creativa, históricamente actualizada, rica y sabrosa.

La aventura toma el nombre de una elaboración agridulce del Sent Soví, manuscrito del siglo XIV que contiene algunas de las bases conceptuales de la cocina catalana histórica. La versión de Marc Pérez partió de una carrillera de ternera guisada con ajo, cebolla, perejil, tomillo, canela, clavo y mejorana. Sin tomate claro, aún faltaba tiempo para la unión de las despensas transatlánticas. Rematada con picada de hígado, pan y vinagre y servicio final con gajos de naranja y aceite de oliva. La historia y la tradición no como un museo, sino como una traducción. Así es la cocina de La Sosenga, inquieta y documentada, feliz e imaginativa, buena, justa y limpia (forman parte del movimiento Slow Food). El formato puede ser pequeño, pero el resultado es una cocina de largo recorrido en un restaurante encantador.