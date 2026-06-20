150 restaurantes que importan
Soca-rel: fuego, sarmientos, arroces y vistas al Montgrí
Jordi Garrido construye una cocina de barraca que homenajea sus raíces
Soca-rel es un precioso restaurante con vistas al macizo del Montgrí. Uno de esos sitios en que ya estás pensando en volver antes de haberte ido. La cocina suculenta de Jordi Garrido tiene al arroz como gran (pero no único) protagonista. Bajo la denominación de 'cocina de barraca', el cocinero desarrolla una propuesta nacida no como ejercicio de estética rural, ni tampoco como decorado costumbrista, sino como homenaje a sus raíces y a su presente (el chef nació en Xàtiva y se trasplantó al Empordà). Las barracas, tanto las valencianas como las ampurdanesas, eran refugios provisionales, humildes, donde los currantes del campo se resguardaban y cocinaban al fuego, ahumando sabores, ropa y pensamiento. En Soca-rel hay un recuerdo, un rastro, de eso.
Su cocina es mediterránea, cambiante por lo estacional y emocionante por ser directa, original y sabrosa (careta crujiente de cerdo, hervida y a la parrilla, ensalada de cuatro tomates en temporada). Pero los arroces, como hemos dicho, son los grandes protagonistas. En formato paella, cocinados con sarmientos, la cocción del grano es perfecta, resulta muy ligeramente resistente al mordisco y completamente suelto. En el de sepia, calamar y gamba roja el conjunto es impecable, con toque de azarfrán. Conviene estar atentos a los arroces efímeros, de temporada, son la manera perfecta de comerse el entorno y la fusión de cocinas tradicionales que tan bien definen la personalidad (sin rigidez) y el estilo (sin necesidad de folclore) de este cocinero.
Soca-rel
Carrer Ramal, 74, 17124 Llofriu, Girona
Tel. 872581076
Precios: 45 euros
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