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Sisè: alta cocina con el perfume de la brasa
Àngel Esteve propone un cocina estacional y creativa, marcada por la leña
Sisè huele a humo y a leña. La cocina vista, que domina el comedor de tonos blancos y pardos, anticipa visualmente el protagonismo de la parrilla, la leña y la brasa. El humo como perfume sutil asociado a la cocina de Àngel Esteve. Una cocina de raíz, comprometida y cómplice, pero sin monogamia estricta con la tradición. Àngel se expresa culinariamente a través de la estacionalidad del producto, del uso de las bases tradicionales para elevar la cocina con creativa personalidad. Tradición y clasicismo (francés) sin necesidad de corsés. Su paso por Mugaritz, Ricard Camarena, Coure, El Celler de Can Roca y Gresca forma parte del sólido sustrato técnico, pero el cocinero ha encontrado una voz propia, singular, lleidatana y sabrosa. Sus abuelos maternos reciben homenaje con el nombre del restaurante, pues habitaban una sexta planta, su hermana Gloria se encarga del interiorismo y del diseño gráfico de la carta: Sisè es un restaurante de memoria, familia y sensibilidad.
La entrega culinaria al producto se expresa en platos como la tatín de brandada, bocado situado a medio camino de la coca de recapte y la propia fórmula tatín. Espárrago blanco con crema fresca de cabra y finas hierbas, preciosismo vegetal. La alcachofa pasada por la brasa se combina con gamba roja (tersa, pelada, imperial) y se salsea con holandesa de fino (aromas de velo de flor y frutos secos que le van de maravilla a esta salsa de personalidad grasa). Bodega con vinos naturales, más territorio. Más.
Sisè
Av. de I'Estudi General, 27, 25001 Lleida
Tel: 973 82 17 19
https://www.instagram.com/sise.restaurant/
Precios: 60 euros.
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