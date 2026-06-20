Sisè: alta cocina con el perfume de la brasa

Sisè huele a humo y a leña. La cocina vista, que domina el comedor de tonos blancos y pardos, anticipa visualmente el protagonismo de la parrilla, la leña y la brasa. El humo como perfume sutil asociado a la cocina de Àngel Esteve. Una cocina de raíz, comprometida y cómplice, pero sin monogamia estricta con la tradición. Àngel se expresa culinariamente a través de la estacionalidad del producto, del uso de las bases tradicionales para elevar la cocina con creativa personalidad. Tradición y clasicismo (francés) sin necesidad de corsés. Su paso por Mugaritz, Ricard Camarena, Coure, El Celler de Can Roca y Gresca forma parte del sólido sustrato técnico, pero el cocinero ha encontrado una voz propia, singular, lleidatana y sabrosa. Sus abuelos maternos reciben homenaje con el nombre del restaurante, pues habitaban una sexta planta, su hermana Gloria se encarga del interiorismo y del diseño gráfico de la carta: Sisè es un restaurante de memoria, familia y sensibilidad.

La entrega culinaria al producto se expresa en platos como la tatín de brandada, bocado situado a medio camino de la coca de recapte y la propia fórmula tatín. Espárrago blanco con crema fresca de cabra y finas hierbas, preciosismo vegetal. La alcachofa pasada por la brasa se combina con gamba roja (tersa, pelada, imperial) y se salsea con holandesa de fino (aromas de velo de flor y frutos secos que le van de maravilla a esta salsa de personalidad grasa). Bodega con vinos naturales, más territorio. Más.