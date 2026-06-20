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150 restaurantes que importan

Sinofos: energía gastronómica indómita en Girona

Marc Ramos convierte la cercanía al pase en parte del relato, en una propuesta viva, carnal y profundamente gastronómica

El 'ssam' de sesos.

El 'ssam' de sesos. / Jordi Cotrina

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Òscar Gómez

Òscar Gómez

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Sinofos persigue la vibración. Es un lugar que late rápido, que se siente y se goza más que se analiza. Y en ese pulso constante, encuentra su identidad: una cocina que no susurra, sino que habla claro y deja huella: potencia, ritmo, sabor y ¿Por qué no? Emoción. Esta cocina respira a la vista, asalta la retina, se te mete en los oídos y acaricia las fosas nasales porque está integrada con el comedor. O el comedor está metido en la cocina, eso uno nunca lo sabe. Pero la mesa-barra está incrustada en la acción culinaria y es un mirador de privilegio para los gastro-curiosos: cuchillos que centellean, manos que sazonan, brasas intensas que entregan su calor al tiempo. El espacio, eso sí, ofrece dos intensidades. Las sillas más cercanas a la cocina comparten el vértigo del servicio en el que habitan los cocineros. Las más alejadas, rebajan tensión y decibelios.

También es intensa la cocina de Marc Ramos. Hay platos que se agarran al paladar y a la memoria con firmeza, que no pasan, se quedan. Los tendones, por ejemplo. Transformada su textura, lo que había sido rígido se volvió elásticamente manso y juguetonamente tierno. Se deshacían en el mordisco con una lentitud placentera. Los platos cambian según el mercado y la estación, pero otro de los recuerdos profundos son las mollejas, crujientes por fuera y cremosas por dentro. No tienen miedo en servir casquería: buenísimo el ssam de sesos. Sinofos es una proclamación constante. Al entrar, por favor, deje afuera sus prejuicios.

Sinofos

Plaça de Catalunya, nº25, B, 17002 Girona

Tel: 972 00 93 33

https://www.sinofos.com/

Precios: 65 euros

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