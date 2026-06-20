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Saroa: nueva cocina leridana que combina creatividad y memoria

Salvador Trabalón y Aroa Núñez practican una cocina moderna íntimamente ligada a la despensa de Lleida

Las mollejas con 'trinxat' del restaurante Saroa.

Las mollejas con 'trinxat' del restaurante Saroa. / Pau Arenós

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Òscar Gómez

Òscar Gómez

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Saroa es la afortunada suma de dos sensibilidades: Salvador Trabalón, cocinero leridano, y Aroa Núñez, pastelera de Mollerussa. Juntos han puesto en marcha una cocina moderna y contemporánea, que defiende la rica despensa de Lleida a base de ser sólida, divertida, con un punto creativo interesante y muy respetuosa con la historia y la tradición local. Es un equilibrio delicado del que salen airosos gracias a su talento y, repetimos, a su exquisita sensibilidad.

El restaurante ocupa el espacio del antiguo L’Hortet, que fue un clásico de la ciudad. Esto contribuye a reforzar la identidad y la memoria leridana, pero, siempre desde una visión gastronómica actual. Hay guisos, hay sofritos y hay fondos, también hay una cocina divertida con bocados sabrosos que sorprenden al comensal: la lionesa de cacao con cremoso de foie gras. Profiteroles rellenos de foie, sí, pero coronados con champiñón laminado y servidos con compota de manzana, anís, cebolla encurtida y anguila ahumada. Yuxtaposición armónica, el mundo dulce y el mundo salado en sabrosa colisión. Son un ‘must’ del local. También tienen caracoles guisados, carrillera guisada con chocolate a la piedra y pichón asado con arroz de temporada. Aroa brilla en los postres: fresas con queso fresco, cava rosado y albahaca. Chocolate negro (cremoso) con turrón (helado) y espuma cremosa de whisky. Bien surtida la carta de vinos, seleccionada por Salvador. Saroa es respeto por el pasado desde una cocina ambiciosa y en evolución.

Saroa

Carrer Torres de Sanui, 12, 25006 Lleida

Tel: 633496562

https://saroarestaurant.com/

Precios. Menú degustación, 65 euros. Menú laborables 35 euros. Carta, 50 euros

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