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Safo: un pequeño gran bistrot de vinos en el corazón de Girona

Marieta Ricther y Víctor Martín cocinan rico en un espacio pensado para disfrutarse despacio

Safo propone una cocina abierta al mundo, sabrosa y fresca.

Safo propone una cocina abierta al mundo, sabrosa y fresca. / Restaurante

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Òscar Gómez

Òscar Gómez

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Este pequeño restaurante del Barri Vell de Girona seduce con su cocina esencial y viajera, despojada de adornos innecesarios. Así es también su sala, desnuda y sin promesas visuales grandilocuentes, lo esencial es el confort. Por eso Safo es un lugar que se revela despacio, a bocados. Como las buenas historias, que sólo las entiendes completas cuando las escuchas y disfrutas hasta el final.

Marieta Ricther comanda la cocina. Nacida en Kenia y de padre mexicano, es cerebro y corazón en ebullición constante. La cocinera había trabajado en casas como La Publilla o Gresca, y se nota en la limpieza de sabores y en la honestidad de los bocados. Es una verdad que se filtra y se percibe en cada plato. Su cocina es abierta de miras, una respuesta a la geografía interior de viajes y recuerdos (y del propio criterio, claro). A su lado, Víctor Martín (Bar Brutal) construye el relato líquido afinando una selección de vinos que acompaña sin domesticar o rebajar los platos. Safo es un bistrot de vinos, así que es en la plenitud de ambos mundos cuando realmente puedes sacarle partido al máximo. La carta incluye ecos mexicanos que galopan contra el cliché rancio. El ceviche abandona el mar para mirar a la huerta (judías verdes a la brasa, leche de tigre de zanahora), viva la casquería de la brocheta de lengua de ternera a la brasa con pico de gallo. ¿Te gusta el mar? Lluerna cruda con kiwi y jalapeños. El mundo de Marieta y Víctor, para beber a sorbos y devorar a bocados.

Safo

Carrer Nou del Teatre, 2, 17004 Girona

Tel: 972 73 17 80

https://safo.cat/

Precios: 30-35 euros

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