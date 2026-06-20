150 restaurantes que importan
Safo: un pequeño gran bistrot de vinos en el corazón de Girona
Marieta Ricther y Víctor Martín cocinan rico en un espacio pensado para disfrutarse despacio
Este pequeño restaurante del Barri Vell de Girona seduce con su cocina esencial y viajera, despojada de adornos innecesarios. Así es también su sala, desnuda y sin promesas visuales grandilocuentes, lo esencial es el confort. Por eso Safo es un lugar que se revela despacio, a bocados. Como las buenas historias, que sólo las entiendes completas cuando las escuchas y disfrutas hasta el final.
Marieta Ricther comanda la cocina. Nacida en Kenia y de padre mexicano, es cerebro y corazón en ebullición constante. La cocinera había trabajado en casas como La Publilla o Gresca, y se nota en la limpieza de sabores y en la honestidad de los bocados. Es una verdad que se filtra y se percibe en cada plato. Su cocina es abierta de miras, una respuesta a la geografía interior de viajes y recuerdos (y del propio criterio, claro). A su lado, Víctor Martín (Bar Brutal) construye el relato líquido afinando una selección de vinos que acompaña sin domesticar o rebajar los platos. Safo es un bistrot de vinos, así que es en la plenitud de ambos mundos cuando realmente puedes sacarle partido al máximo. La carta incluye ecos mexicanos que galopan contra el cliché rancio. El ceviche abandona el mar para mirar a la huerta (judías verdes a la brasa, leche de tigre de zanahora), viva la casquería de la brocheta de lengua de ternera a la brasa con pico de gallo. ¿Te gusta el mar? Lluerna cruda con kiwi y jalapeños. El mundo de Marieta y Víctor, para beber a sorbos y devorar a bocados.
Safo
Carrer Nou del Teatre, 2, 17004 Girona
Tel: 972 73 17 80
Precios: 30-35 euros
- El Hospital del Mar identifica una nueva estrategia contra el cáncer de páncreas que ataca las células tumorales y activa el sistema inmunitario
- Arnau, 24 años: “Me siento el hombre más rico de la Tierra pudiendo vivir así. Gastas menos y comes por una calidad superior de lo que compras”
- José Antonio Marina, filósofo: “El mayor error educativo ha sido decirles a los jóvenes: solo importa tu felicidad y lograrla es muy fácil”
- Un bombero ayudó a que naciera y 22 años después recorrió 1.000 kilómetros para ver su graduación: 'Tenemos un vínculo muy especial
- Miles de jubilados pueden reclamar hasta 1.800 euros a la Seguridad Social por el complemento de maternidad
- Junqueras pide a Rufián y al resto de diputados 'máxima coordinación' tras los episodios de tensión interna
- Marco Bermúdez, CEO con 14 años: 'Yo voy al colegio, tengo mis amigos, juego a baloncesto y estoy con mi familia, la clave es que el tiempo de ocupación sea efectivo
- Albiol anuncia controles en el transporte público y las playas para Sant Joan: 'Quien venga a Badalona no podrá traer alcohol ni drogas