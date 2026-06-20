Roc & cris: donde asia y la Val d’Aran se encuentran

¿Te gusta lo singular? ¿Persigues la sorpresa? Roc & Cris no se parece a nada, es una propuesta que se mueve entre dos mundos geográficamente remotos, culturalmente lejanos y culinariamente distantes. Roc Carbonell (cocina) y Cristina Delgado (sala) cocinan una combinación personal del recetario asiático (Japón, Corea, China, Tailandia…) con productos locales. Es un feliz matrimonio de sabores, una convivencia gustativa basada en una lógica tan sabrosa como directa: sabores intensos, salsas profundas, productos pirenaicos y guiños locales. Así, la olla aranesa puede dialogar con el wanton dentro de un caldo especiado o formar parte suculenta de un canelón cantonés con salsa de foie, salsa hoisin de membrillo y espuma de parmesano. Las kokotxas de bacalao se hacen al pilpil, pero con curry verde, la oreja y el morro de cerdo se preparan crujientes con salsa koreana. Es una combinatoria explosiva y golosa. Cocina sin fronteras.

Oferta destacada de vinos naturales y ancestrales. La bebida ocupa un lugar destacado en la oferta de Roc & Cris. Más allá de los vinos (incluidos Cavas y Champagnes), también ofrecen bebidas no alcohólicas, cervezas de diferentes estilos (una de ellas, elaborada en Bossost) y, por supuesto, sakes. Se puede comer a la carta o en menús degustación. Es pequeño, muy recomendable reservar. Roc & Cris es un refugio gastronómico donde la cocina asiática se ha integrado y ha pasado a formar parte de un lenguaje para explicar/vivir el Pirineo.