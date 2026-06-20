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Ríaskru: una marisquería clásica con pulso contemporáneo
El producto atlántico servido desde la desnudez de la marisquería clásica o desde la sofisticación refinada del ‘crudo’ contemporáneo
Ríaskru es un restaurante nacido de la fusión de dos almas, dos identidades, dos propuestas culinarias de alto nivel: por un lado, la marisquería clásica Rías de Galicia y por otro la cocina centrada en crudos y con orientación creativa que tenía el antiguo Espai Kru. El resultado no es una suma superficial, sino un modelo híbrido que propone transitar una cocina centrada en el marisco, pero sin barreras entre la tradición y la contemporaneidad.
El vivero de gran capacidad da la bienvenida al comensal exhibiendo en su interior langostas, bogavantes y centollas. Marisco vivo, marisco fresco, toda una declaración de intenciones. Otros mariscos de menor calibre, la concha de categoría y el pescado llegan diariamente desde las lonjas gallegas. A partir de ahí toca ejercer el libre gastro-albedrío. A esto contribuye que, a la carta clásica (atención, porque también incluye arroces y pastas), se sumen dos menús diferenciados. El menú de mariscada canónica y clásica y el “menú Rías Kru” con elaboraciones creativas como el bocado hojaldrado de erizo con foie y trufa negra, la ostra con gelee de gin tónic y manzana verde o el trío de atún toro (foie gras, trufa negra y caviar). La oferta de bodega está, lógicamente, orientada también a los vinos gallegos. Ríaskru es producto galaico de alto nivel en doble lenguaje culinario. Desde la pureza a la sofisticación refinada de la cocina contemporánea. Una cocina, dos almas. El Atlántico bate junto a la de Plaça de Espanya.
Ríaskru
Carrer de Lleida, 7, Sants-Montjuïc, 08004 Barcelona
Tel: 934 24 81 52
Precios: menú Rías Kru 125 euros, menú mariscada 160 euros. Menú mediodía 65 euros. Carta 80 euros.
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