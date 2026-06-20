Quinta Forca: alta cocina rural entre viñas y huerta

En Casafort, entre viñas y campos roturados, hay una pequeña agrupación de casas. Son pocas, todas antiguas, piedra con mortero de cal y techos con la nervadura vista, oscuras vigas de madera. En una de estas casas encontramos la Quinta Forca, un restaurante con aire de refugio rural, mesa cálida y casa de comidas. Un comedor decorado con ganas de contagiar alegría y felicidad: en cuanto pones un pie en la puerta, te das cuenta de que Quinta Forca es un proyecto radicalmente personal. Xavier Fabra y Fina Domingo han construido una propuesta que se nutre del territorio y la cocina catalana recordada, pero sin dejarse atrapar por la nostalgia. Hay chup-chup y memoria, platos que parecen venir de una conversación antigua, pero también se percibe la ligereza y la precisión contemporánea. Quinta forca es cocina viva, vibrante y estacional.

Los pescados y mariscos son de las lonjas de l’Ametlla y el Serrallo, el aceite es de producción propia, elaborado con aceitunas arbequinas. Hortalizas y frutas de radical proximidad. El producto marca el compás en esta casa: huerta, mar, viña, aceite, legumbres, pan, quesos, frutas y verduras ecológicas. Cervezas y vinos de cercanía. Atención al fricandó frio de tomates, atún y camagrocs (angulas de monte). Más atención a los macarrones a la cardenal con mucosas (setas) y definitiva obsesión con la paletilla de conejo y tortilla abierta de sanfaina. Cocina rural sin rusticidad complaciente e innecesaria. Buen gusto y cocina de la buena, de verdad.