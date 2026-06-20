150 restaurantes que importan
Prodigi: un viaje audaz por la cocina catalana en movimiento
Jordi Tarré pone a la tradición catalana a dialogar con el mundo
En Prodigi, Jordi Tarré propone un viaje por la cocina catalana tradicional a través de una mirada creativa y moderna. Materializa la ruta mental y palatal a través de una oferta cambiante y sincronizada con la estacionalidad y la temporada. Jordi ha pasado por casas como Hisop y The Fat Duck, el poso es evidente en una mirada culinaria trasciende el entorno inmediato y sabe utilizar el pantone sabroso del mundo entero, pero sabe permanecer siempre, de una forma u otra, conectado con el producto cercano. En Prodigi (una estrella Michelin) hay también mucha técnica y una exquisita depuración estética, pero lo primero es el sabor. En la bodega, conceden espacio generoso a los vinos catalanes, en justo paralelismo a lo que se come.
Cremoso de pollo con piel crujiente, pera, mostaza encurtida y ponzu. Tartar de sepia con guisante ahumado, bisque y sisho verde. Riesgo y valentía en el meloso de lechazo con plátano quemado, shiitake glaseado y aire de citronela. Carne que se deshace tiernamente, profunda y aromática. Memorias ahumadas. Son bocados que resumen bien la ambición del cocinero: sorprender sin caer en el capricho. Los caldos, los jugos y las salsas como columna vertebral del plato. ¿Cocina catalana? Sí, ¿ortodoxia e inmovilismo? Mejor busca en otro lado. En los postres, el viaje se hace todavía más lejano. Helado de ruibarbo con flan de té cashmir, mantequilla hoisin y vinagre de flor de sauco. Prodigi tiene voz propia, cocina sólida y atrevimiento controlado.
Prodigi
Carrer de Girona, 145, Eixample, 08037 Barcelona
Tel: 936 79 15 92
Precios: menú degustación 95 euros, menú mediodía 45 euros. Carta 75 euros.
- José Antonio Marina, filósofo: “El mayor error educativo ha sido decirles a los jóvenes: solo importa tu felicidad y lograrla es muy fácil”
- El Hospital del Mar identifica una nueva estrategia contra el cáncer de páncreas que ataca las células tumorales y activa el sistema inmunitario
- Arnau, 24 años: “Me siento el hombre más rico de la Tierra pudiendo vivir así. Gastas menos y comes por una calidad superior de lo que compras”
- Un bombero ayudó a que naciera y 22 años después recorrió 1.000 kilómetros para ver su graduación: 'Tenemos un vínculo muy especial
- Los Mossos detienen a un hombre armado con un gran cuchillo en la calle de Muntaner de Barcelona
- Junqueras pide a Rufián y al resto de diputados 'máxima coordinación' tras los episodios de tensión interna
- Albiol anuncia controles en el transporte público y las playas para Sant Joan: 'Quien venga a Badalona no podrá traer alcohol ni drogas
- Miles de jubilados pueden reclamar hasta 1.800 euros a la Seguridad Social por el complemento de maternidad