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Prodigi: un viaje audaz por la cocina catalana en movimiento

Jordi Tarré pone a la tradición catalana a dialogar con el mundo

Postre de Judía Perona en Prodigi.

Postre de Judía Perona en Prodigi. / Laura Guerrero / EPC

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Òscar Gómez

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En Prodigi, Jordi Tarré propone un viaje por la cocina catalana tradicional a través de una mirada creativa y moderna. Materializa la ruta mental y palatal a través de una oferta cambiante y sincronizada con la estacionalidad y la temporada. Jordi ha pasado por casas como Hisop y The Fat Duck, el poso es evidente en una mirada culinaria trasciende el entorno inmediato y sabe utilizar el pantone sabroso del mundo entero, pero sabe permanecer siempre, de una forma u otra, conectado con el producto cercano. En Prodigi (una estrella Michelin) hay también mucha técnica y una exquisita depuración estética, pero lo primero es el sabor. En la bodega, conceden espacio generoso a los vinos catalanes, en justo paralelismo a lo que se come.

Cremoso de pollo con piel crujiente, pera, mostaza encurtida y ponzu. Tartar de sepia con guisante ahumado, bisque y sisho verde. Riesgo y valentía en el meloso de lechazo con plátano quemado, shiitake glaseado y aire de citronela. Carne que se deshace tiernamente, profunda y aromática. Memorias ahumadas. Son bocados que resumen bien la ambición del cocinero: sorprender sin caer en el capricho. Los caldos, los jugos y las salsas como columna vertebral del plato. ¿Cocina catalana? Sí, ¿ortodoxia e inmovilismo? Mejor busca en otro lado. En los postres, el viaje se hace todavía más lejano. Helado de ruibarbo con flan de té cashmir, mantequilla hoisin y vinagre de flor de sauco. Prodigi tiene voz propia, cocina sólida y atrevimiento controlado.

Prodigi

Carrer de Girona, 145, Eixample, 08037 Barcelona

Tel: 936 79 15 92

https://prodigi.cat/

Precios: menú degustación 95 euros, menú mediodía 45 euros. Carta 75 euros.

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