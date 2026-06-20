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Pa i Raïm: arroces y cazuelas en la ‘casa pairal’ de Josep Pla
Pep Ferriol y Roseta Jorba proponen una cocina tradicional actualizada, estacional y profundamente sabrosa
Pa i raïm está situado en la que fue la histórica casa pairal de Josep Pla. El restaurante de Pep Ferriol y Roseta Jorba en Palafrugell ocupa uno de los más distinguidos espacios de la cultura gastronómica catalana, pues Josep Pla dejó cincelada en palabras nuestra cocina en su libro ‘El que hem menjat’. Claro que lo esencial y lo que nos ocupa es que Pep y Roseta cocinan, y cocinan hoy, y cocinan (muy) bien. La suya es una interpretación contemporánea de la cocina tradicional, basada en el producto y la estacionalidad. Hasta aquí todo es fantástico, y la cosa mejora cuando te constatas en su carta que la cazuela define en parte su gastro-personalidad.
Para los arroces, para los fideos y para los guisos marineros: zarzuela de pescado y marisco (plato de fiesta, como las demás cazuelas, requiere encargo previo), 'es' niu (delicia barroca típica de Palafrugell) y el “romesquet' de pez gato (un pequeño tiburón que llega encamado en la cazuela con un guiso arromescad, patatas en dados y allioli. Dame pan, dámelo ya). Otras delicias destacadas son el pollo con gambas, el canelón crujiente de verduritas y setas con salsa romesco, las gambas de Palamós (planchadas, con flor de sal) y los mejillones con albahaca y avellanas. Oferta repartida en tres menús (arroz, compartir y temporada) y carta donde podemos encontrar esas cazuelas de Pep y Roseta que son un refugio que impresiona sin necesidad de artificios técnicos. Conmueven desde la profundidad del sabor.
Pa i Raïm
Carrer de Torres i Jonama, 56, 17200 Palafrugell, Girona
Tel: 972 44 72 78
Precios: menús de 45 euros, 55 euros y 78 euros. Carta, 50 euros.
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