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Normal: el lugar donde los Roca bajan el tono sin perder altura
Elisabet Nolla recoge el eco gastronómico de Montserrat Fontané en platos reconocibles que miran al presente sin perder las raíces
Después de habitar la cima, los Roca descienden en Normal hacia la cocina directa y casera, pero lo hacen sin perder altura interior. El nombre lo propuso Josep Roca a sus hermanos: construir un refugio donde lo extraordinario bajara un poco el tono y caminara algo más pegado al suelo. Así que Normal es una especie de regreso al barrio, a la memoria, al hilo invisible que lo conecta todo con la casa madre (Can Roca) y con todo lo aprendido en ella, de ella. Es un retorno sin nostalgia, hecha desde la alegría y el buen humor, una relectura de lo cercano.
Elisabet Nolla, que comanda los fogones, ha recogido una herencia que no pesa, pero empuja. En sus platos encontramos ecos de Montserrat Fontané, pero también una mirada abierta al presente (y al futuro). Croquetas con leche de oveja de Mas Mercè, ensalada de vegetales de su huerto de Mas Marroch, tortilla Sacha de carpaccio de gamba roja, arroz meloso de espárragos, milanesa de ternera con tomates en diferentes cocciones, pescado a la brasa con salsa de sus espinas. Cocina normal, platos normales, que, en el paladar desbordan y crecen. Cocciones ajustadas, criterios fundamentados y productos de calidad. En la copa el mensaje de Josep Roca es el apreciar geografías con carácter, sorbos convertidos en coordenadas. Normal no pretende deslumbrar, su ambición es demostrar que lo cercano, cuando se trabaja con inteligencia y sensibilidad, puede alcanzar una altura inesperada. En esa aparente sencillez, se esconde su verdadera singularidad.
Normal
Plaça de l'Oli, 1, 17004 Girona
Tel: 972 43 63 83
Precios: 60 euros.
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