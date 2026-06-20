El Motel Restaurant: memoria viva de la cocina catalana

El Motel Restaurant es una institución, parte de la historia gastronómica catalana. Durante los años 70 del siglo pasado fue protagonista de una inflexión silenciosa, una mutación sin estruendo en la que Josep Mercader no dinamitó nada, pero afinó la tradición catalana como quien aligera una maleta sin vaciarla. La hizo más ágil, más viva, más capaz de moverse en el presente sin perder el propio acento. Su revolución tranquila creó platos que eran semillas de una nueva cocina. La ensalada de habitas con menta sigue brotando en la memoria colectiva, es una delicia que no envejece. Versionada a menudo en numerosas cartas, ya es leyenda. Merecidísimo homenaje. Jaume Subirós recogió ese legado lo alimentó, lo protegió y lo hizo crecer hasta que aquella 'nueva cocina' dejó de ser nueva y se convirtió en paisaje. En costumbre. En clásico.

La oferta del Motel sigue siendo refinada, cocina ligera, elegante. Ahora con Jordi Subirós al mando se han incorporado también de propuestas más contemporáneas (moixernons con carbonara de trigo y mantequilla ahumada, espárragos verdes con pesto de rúcula). Todo sigue y se actualiza, pero la esencia no cambia. ¿Quién quiere cambiar el alma de lo que sigue siendo brillante? El Motel Empordà no necesita reivindicarse. Está ahí, sosteniendo una parte esencial del relato de lo que somos como cocina, como país y como sociedad gastro-analizable. Desde un presente excelente, un restaurante que hace historia. Ojalá muchos años por delante.