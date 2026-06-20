La Morera: guisos, moreras y memoria familiar en las afueras de Mataró

En las afueras, donde Mataró empieza a desvanecerse y la ciudad se besa con la cicatriz ferroviaria que la separa de la playa, ahí está La Morera. Una enorme terraza que las moreras abrazan, bajo ese manto vegetal de hojas carnosas, que respira y se siente verano (incluso en la temporada invernal) habita la felicidad. Esta terraza de La Morera es un feliz estado mental porque los hermanos Quintana han hecho de este establecimiento su territorio culinario y emotivo, una extensión de la historia familiar. Todo empezó con un pequeño local y una intuición perseguida. Y lo que hoy (gastro ventajismo) parece evidente, fue durante años una apuesta contra el sentido común. Cocinar elevado sin perder la raíz popular, hacerlo en un lugar apartado, sin facilidades, sin flujo natural de clientela. Pero el curro, el talento, la destreza y el tiempo, paciente, situó en el gastro-mapa esta casa que, ahora ya sí, se ha convertido en referente. Así se demostró que el camino no lo trazaban las calles, sino las recomendaciones entre los mismos clientes, ese hilo invisible que une mesas, comensales y conversación en una red de complicidades: “Hay que ir a la Morera”, eso es lo que va contando la gente.

María Antonia gobierna en la cocina. Guisos que hablan con voz profunda y rotunda. Es una cocina directa, donde las elaboraciones no necesitan explicación porque conectan directamente con algo antiguo como los cables se insertaban en los cogotes de la peli de Matrix. La caldera, los callos, las albóndigas… son recetas que no se maquillan, sabrosas, desnudas. Son verdades. La calidad del producto está siempre en el centro de esta cocina, que se cocina a veces en formato directo (esas carnes sobre base de patatas fritas caseras, perdición) o en guisos como la mencionada caldera, donde conviven distintos cortes despojados y puedes disfrutar el mordisco elástico del vientre o de la ternilla de la oreja. Estacionalidad, por supuesto: en temporada, alcachofas (juveniles y tiernas) con huevos fritos y por encima, ralladura abundante de trufa negra. Platos de toda la vida, cocina popular muy bien hecha: dales un tiento a los canelones, sonríe a cucharada abierta con las lentejas delicadamente cocinadas, tiernas, sí, pero aún enteras.

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Una parte de la terraza de La Morera. / Anna Mas

El mar, eterno vecino, se transforma en platos generosos como las excelentes frituras, las ostras y otros mariscos de calidad como el bogavante servido con huevos y patatas. Un gran clásico son las vieiras con foie-gras. El pequeño tocinillo del mar, cocinado al punto en que sus carnes de nacar se funden sin apenas ofrecer resistencia, dorado por fuera, seda por dentro, se coronan con un buen dado de foie poêlé, esto es, pasado por la plancha. Dorado por fuera, más seda por dentro. Umami marrano, placer abundante y directo. Las sirven acostadas sobre una cama de cebolla pochadita, ligeramente caramelizada. Es un espectáculo completo. Sorprendente oferta de bodega, donde conviven vinos accesibles con otros exclusivos de alto precio. En La Morera conviven los extremos, felizmente, sin conflicto. Porque el cariño que le ponen, siempre, es el mismo.