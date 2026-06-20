Mont Bar: el bocado informal que se transforma en alta gastronomía

En Mont Bar se produce una tensión interesante entre la forma y el fondo. El espacio evoca a un bar informal, pero la ambición culinaria juega en la Champions de la cocina. Esta contradicción no es un defecto, sino uno de los motores del proyecto: Mont bar está reconocido con dos estrellas Michelin. Iván Castro, al frente del proyecto, reivindica la idea de comer sin rigidez, sin protocolos, sin solemnidad innecesaria. Y el alto nivel técnico y conceptual de la cocina, liderada por Fran Agudo, enmarca la experiencia de pleno en la alta gastronomía, alejada del bar tradicional.

Este equilibrio genera una divertida fricción. El comensal, sin escenografía lujosa, degusta elaboraciones de gran complejidad que elevan el formato del bocado informal a través de la precisión técnica y el trabajo minucioso. Los platos (y bocados) se estructuran alrededor del producto principal que jamás pierde su identidad. Pongamos un ejemplo: el rodaballo a la beurre blanc y caviar es un exitoso ejercicio de equilibrio entre grasa, acidez y salinidad donde la mantequilla actúa como eje estructural y conductor de los sabores. La bodega refuerza la idea de accesibilidad amable sin renuncia a la gran calidad. Vinos pensados para acompañar sin imponer. En Mont Bar el comensal no recibe las clásicas señales de la alta gastronomía, y en ese desplazamiento entre lo que parece y lo que realmente es reside una de sus singularidades. La otra es su espectacular, brillante y personal cocina.