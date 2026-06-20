150 restaurantes que importan
Miramar: vanguardia, memoria y el Mar d’Amunt como protagonista
Paco Pérez construye una alta cocina marina que une tradición, creatividad, vanguardia y amor por el Mar d’Amunt
Miramar es un restaurante frente al mar, pero sobretodo es un restaurante atravesado por el Mediterráneo. Desde la misma puerta hasta el último rincón, la cocina de Paco Pérez es una declaración de amor a las olas del Mar d’Amunt (ese pedacito de mar que va desde el Cap de Creus hasta la punta de Cervera) y a sus habitantes de concha, aleta y escama. En este pedacito de mundo la montaña pirenaica se funde con el mar y el cocinero saca de esta feliz colisión una altísima cocina de contrastes, armonías, tradición, creatividad y un punto de vanguardia. Montse Serra, además de ser la maître, también es su esposa. Juntos dirigen Miramar (reconocido con dos estrellas Michelin) y lo han convertido en un referente absoluto de la gastronomía de la Costa Brava.
La oferta se estructura alrededor de dos opciones de menú y la carta. El menú “Mar” es una inmersión creativa en la cocina marina del chef, con técnicas de vanguardia de desarrollo propio, arrojo y pericia, un viaje con bocados como la medusa vs el caballito de mar, la combinación de algas nemalión y kombu y la 'escudella marina'. ¿Tienes ganas de explorar el mar? Esta es tu opción más clara. En el menú “Memoria, territorio y cultura” habitan los sabores del mar y el bosque con una cocina de alma tradicional y técnicas actualizadas: habas a la catalana, guisantes de llorar (sic.) con empanadillas marinas y pie de ternera o el flan de mejillón. Alta cocina golosa y contemporánea.
Miramar
Passeig Marítim, 7, 17490 Llançà, Girona
Tel: 972 38 01 32
https://www.restaurantmiramar.com/
Precios: menús degustación de 220 euros y 250 euros. Carta, 160 euros.
- José Antonio Marina, filósofo: “El mayor error educativo ha sido decirles a los jóvenes: solo importa tu felicidad y lograrla es muy fácil”
- El Hospital del Mar identifica una nueva estrategia contra el cáncer de páncreas que ataca las células tumorales y activa el sistema inmunitario
- Arnau, 24 años: “Me siento el hombre más rico de la Tierra pudiendo vivir así. Gastas menos y comes por una calidad superior de lo que compras”
- Un bombero ayudó a que naciera y 22 años después recorrió 1.000 kilómetros para ver su graduación: 'Tenemos un vínculo muy especial
- Los Mossos detienen a un hombre armado con un gran cuchillo en la calle de Muntaner de Barcelona
- Junqueras pide a Rufián y al resto de diputados 'máxima coordinación' tras los episodios de tensión interna
- Albiol anuncia controles en el transporte público y las playas para Sant Joan: 'Quien venga a Badalona no podrá traer alcohol ni drogas
- Miles de jubilados pueden reclamar hasta 1.800 euros a la Seguridad Social por el complemento de maternidad