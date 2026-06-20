Miramar: vanguardia, memoria y el Mar d’Amunt como protagonista

Miramar es un restaurante frente al mar, pero sobretodo es un restaurante atravesado por el Mediterráneo. Desde la misma puerta hasta el último rincón, la cocina de Paco Pérez es una declaración de amor a las olas del Mar d’Amunt (ese pedacito de mar que va desde el Cap de Creus hasta la punta de Cervera) y a sus habitantes de concha, aleta y escama. En este pedacito de mundo la montaña pirenaica se funde con el mar y el cocinero saca de esta feliz colisión una altísima cocina de contrastes, armonías, tradición, creatividad y un punto de vanguardia. Montse Serra, además de ser la maître, también es su esposa. Juntos dirigen Miramar (reconocido con dos estrellas Michelin) y lo han convertido en un referente absoluto de la gastronomía de la Costa Brava.

La oferta se estructura alrededor de dos opciones de menú y la carta. El menú “Mar” es una inmersión creativa en la cocina marina del chef, con técnicas de vanguardia de desarrollo propio, arrojo y pericia, un viaje con bocados como la medusa vs el caballito de mar, la combinación de algas nemalión y kombu y la 'escudella marina'. ¿Tienes ganas de explorar el mar? Esta es tu opción más clara. En el menú “Memoria, territorio y cultura” habitan los sabores del mar y el bosque con una cocina de alma tradicional y técnicas actualizadas: habas a la catalana, guisantes de llorar (sic.) con empanadillas marinas y pie de ternera o el flan de mejillón. Alta cocina golosa y contemporánea.