Melós: la cocina que acaricia y sorprende

Abierto en noviembre del 2025, Melós es la nueva aventura del chef Miquel Pardo (propietario también del exitoso Cruix, en Barcelona). La propuesta se articula alrededor de una idea culinaria central: trabajar el sabor desde capas superpuestas, a menudo ocultas, que se revelan progresivamente en boca. No se trata de mostrar el producto de forma directa, sino de transformarlo en distintas dimensiones. Es una idea sofisticada y retadora, que, además -el propio nombre lo anuncia-, también gira alrededor de la untuosidad, de la textura sedosa, a la sensación envolvente del plato.

Miquel lo lleva a cabo desde una mirada propia de la cocina mediterránea. Los platos no buscan una identidad territorial estricta, aunque haya referencias a Catalunya o a Castelló. El resultado final responde a un lenguaje propio y reconocible. “Melosiano”. Alta cocina de autor: gírgola a la brasa con anguila ahumada, yema y notas salinas. Juego entre tierra, humo y grasa. La raya a la cazuela es un cruce de texturas desfiladas de pescado y pasta, ligado por la mantequilla, azafrán y toque cítrico. Coherencia técnica y conceptual. En el mundo dulce, la mandarina (que trae el padre del cocinero desde Onda) se trabaja con encimas para que se pueda comer incluso la parte blanca y transmitir los sabores y sensaciones de estar en el huerto cosechándolas. Melós no busca reproducir modelos existentes, construye el suyo propio a partir del conocimiento técnico, la textura y la profundidad del sabor.