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Massana: producto, armonía y excelencia desde 1986
Pere Massana mantiene vivos platos emblemáticos integrándolos en una cocina actual
El Restaurante Massana y su cocina son pureza, armonía, técnica y visión contemporánea aplicado al producto de proximidad. También podríamos decir que es asomarse a un fuego que nunca se apaga, porque no hay pócimas secretas ni atajos deslumbrantes. La cocina se construye con el trabajo diario y la firme convicción de la mejora acumulada desde que en 1986 el restaurante abrió en forma de Brasería. A partir de aquí, el crecimiento ha sido sostenido y constante. Ahora el Massana ya es un restaurante con estrella Michelín, de serena presencia y cocina refinada. Pere Massana cocina como quien no acepta el reposo, sin renunciar al movimiento y a la constante evolución. Es seta una forma de evitar tanto la comodidad como el vértigo, porque no hay nostalgia paralizante ni saltos al vacío sin criterio. Hay equilibrio en tensión.
Las salas son amplias y luz suave, cuadros que dialogan sin imposición visual. La sala, bajo la batuta de Ana Roger, conduce y acompaña con elegancia eficaz. Mejillones con salsa ponzu, en escabeche suave, la codorniz. Tortilla trufada y velo de panceta ibérica, mar y montaña de calamarcitos y albóndigas trufadas, atún rojo en tartar con kalamansi y sriracha. La carta es un territorio amplio, un mapa con múltiples rutas a explorar. Menú degustación disponible, en el encontraremos un homenaje a un plato histórico el magret de pato Massana (1986). Excelencia sin necesidad de estridencias, porque la evolución no siempre hace ruido, pero siempre deja huella.
Massana
Carrer Bonastruc de Porta, 10, 17001 Girona
Tel: 972 213 820
https://www.restaurantmassana.com/
Precios: Menú degustación 165 euros. Carta, 100 euros.
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