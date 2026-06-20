150 restaurantes que importan
Malena: alta cocina de interior en una antigua vaquería
Xixo Castaño y Elena Ruiz cocinan la tradición del paisaje agrícola leridano desde la creatividad
Veinte kilómetros separan Gimenells de Lleida ciudad. Y en Gimenells, está Malena, uno de los proyectos más singular de la alta cocina catalana de interior. Xixo Castaño y Elena Ruiz han edificado un restaurante de cocina creativa arraigada en la cocina tradicional de payés, en el fuego, en la fruta, en el paisaje agrícola de leridano y en una idea de reivindicación y resistencia que impregna todo el proyecto, porque la historia de Malena es también una historia de perseverancia. Arrancaron en el barrio de La Bordeta (Lleida) y tuvieron que trasladarse al pueblo natal de Elena donde tras conquistar autonomía y construir su identidad culinaria, ha terminado llegando la estrella Michelin.
El restaurante está situado en una antigua vaquería, en el interior de una finca experimental del IRTA dedicada a la investigación agroalimentaria y frutícola. Pocos lugares mejores para tejer una cocina consciente del lugar que habita. Han diseñado su propio horno de brasas (al que han bautizado como Marxi, porque la construyeron junto a Martí Castaño, el hermano de Xixo). Se alimenta de leña de árboles frutales y permite trabajar vapor, ceniza, brasa, horno y llama. Es el motor que alimenta platos como el ravioli de escalivada con menjarblanc y helado de anchoas, el cordero xisqueta a la canela y pimiento braseado o el bacalao al vapor de brasa con ajo granate y patatas “a la cendra”. Elena dirige la sala, hospitalidad garantizada. Lleida interpretada desde la sensibilidad culinaria contemporánea.
Malena
Carrer Roques Blanques, s/n, 25112 Gimenells, Lleida
Tel: 973 74 85 23
https://malenagastronomia.com/
Precios: menús degustación de 75 euros y 110 euros. Carta, 65 euros
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