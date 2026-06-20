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150 restaurantes que importan

Malena: alta cocina de interior en una antigua vaquería

Xixo Castaño y Elena Ruiz cocinan la tradición del paisaje agrícola leridano desde la creatividad

El ravioli de escalivada con helado de anchoa de Malena.

El ravioli de escalivada con helado de anchoa de Malena. / Pau Arenós

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Òscar Gómez

Òscar Gómez

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Veinte kilómetros separan Gimenells de Lleida ciudad. Y en Gimenells, está Malena, uno de los proyectos más singular de la alta cocina catalana de interior. Xixo Castaño y Elena Ruiz han edificado un restaurante de cocina creativa arraigada en la cocina tradicional de payés, en el fuego, en la fruta, en el paisaje agrícola de leridano y en una idea de reivindicación y resistencia que impregna todo el proyecto, porque la historia de Malena es también una historia de perseverancia. Arrancaron en el barrio de La Bordeta (Lleida) y tuvieron que trasladarse al pueblo natal de Elena donde tras conquistar autonomía y construir su identidad culinaria, ha terminado llegando la estrella Michelin.

El restaurante está situado en una antigua vaquería, en el interior de una finca experimental del IRTA dedicada a la investigación agroalimentaria y frutícola. Pocos lugares mejores para tejer una cocina consciente del lugar que habita. Han diseñado su propio horno de brasas (al que han bautizado como Marxi, porque la construyeron junto a Martí Castaño, el hermano de Xixo). Se alimenta de leña de árboles frutales y permite trabajar vapor, ceniza, brasa, horno y llama. Es el motor que alimenta platos como el ravioli de escalivada con menjarblanc y helado de anchoas, el cordero xisqueta a la canela y pimiento braseado o el bacalao al vapor de brasa con ajo granate y patatas “a la cendra”. Elena dirige la sala, hospitalidad garantizada. Lleida interpretada desde la sensibilidad culinaria contemporánea.

Malena

Carrer Roques Blanques, s/n, 25112 Gimenells, Lleida

Tel: 973 74 85 23

https://malenagastronomia.com/

Precios: menús degustación de 75 euros y 110 euros. Carta, 65 euros

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