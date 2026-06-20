150 restaurantes que importan
Lluerna / Verat: la revolución serena de la alta cocina responsable
Víctor Quintillà y Mar Gómez trabajan con los pequeños productores y cocinan maravillas desde la responsabilidad discreta
Lluerna (con una estrella Michelin) brilla en Santa Coloma con luz serena y constante. Es de esas luces que no deslumbran, pero transforman la mirada (la suya, la tuya) porque son revolución gastronómica en movimiento. La cocina de Víctor Quintillà reduce, ajusta, reaprovecha, enlaza. Lo que en otros lugares sería descarte aquí se convierte en posibilidad. Lo que en otros contextos sería accesorio aquí se vuelve esencial. Es una manera de pensar/vivir antes que de cocinar. La palabra “sostenibilidad” ha sido despojada de ruido y sustituida por otra más exigente: responsabilidad.
El hinojo y la pera, el jugo de las vainas de los guisantes del Maresme, la pularda de Cal Nadal y el cordero de Cal tomas, las fresas con nata convertidas en postre glorioso sin artificio… todo responde a una lógica que no busca impresionar, sino ser coherente. Y, sin embargo, impresiona. Por su sabor, la delicadeza, la sutilidad y la finura. En sala, Mar Gómez articula el conjunto con precisión y calidez, todo fluye con naturalidad. Es un sistema que funciona como un organismo vivo. Todo está conectado: la cocina, la sala, los productores, el territorio, el equipo. No es una revolución ruidosa, es una forma distinta y sabrosa de estar en el mundo.
BAR VERAT:
Mar y Víctor decidieron abrir, pegadito al Lluerna, una propuesta de cocina más informal, el Bar Verat. Sin renunciar al discurso gastronómico, es una cocina más directa y accesible. Ojo a su oreja de cerdo Duroc con mayonesa de kimchi. Cocina gastronómica para compartir y picar.
Lluerna / Verat
Av. Pallaresa, 104, 08921 Santa Coloma de Gramenet, Barcelona
Tel: 933 91 08 20
https://lluernarestaurant.com/
Precios: menús de 79 a 165 euros. Carta 100 euros. Bar Verat: 35 euros.
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