La Llotja: precisión y pureza marinera en l’Ametlla de mar

La Llotja ha construido su prestigio sobre una idea tan sencilla como es servir el mejor producto posible y tocarlo lo justo. Es una cocina marinera de sensibilidad contemporánea, mucho respeto y poca interferencia. Marc Miró (cocina) y Violant Rojas (sala), han convertido su restaurante en una referencia categórica para aquellos que buscan pescado y marisco de calidad en el Delta del Ebro. El producto aquí no se disfraza, lo limpian de interferencias y se afina para que se exprese sin artificios.

Espacio acogedor, de aire rústico y cuidado, con una galería luminosa ganada a la calle. La terraza del pórtico permite comer en un ambiente tranquilo y amable. El atún rojo es una de las grandes especialidades de la casa. La destreza de Marc con el cimarrón de los mares parte de la sabiduría profunda de quien conoce sus cortes, texturas, sabores y grasas. El carpaccio de lomo se acompaña de alcachofa confitada (astringencia ligera), yema curada y piñones. Para la ventresca el cocinero prefiere la olivada y los aromas mediterráneos. Sardinas marinadas con agua de mar y vinagre, adobadas con aceite ahumado y aliñadas con vinagreta de frambuesas. Bacalao confitado, gelatinas trémulas y lascas que resbalan, con guiso de guisantes y baldana. Una gramática sencilla de creatividad amable anclada a la pureza del ingrediente. Carta de vinos con protagonismo del Priorat, el Montsant y la Terra Alta. La Llotja es una casa marinera de alta sensibilidad, un restaurante pequeño en tamaño y muy grande en criterio.