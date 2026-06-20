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El Llagut: la taberna marinera de donde el arroz es religión
Ramon Martí y Astrid Schöm abrieron el primer restaurante Km0 de Tarragona, una taberna marinera cálida y comprometida con el producto de proximidad
El Llagut es una taberna marinera especializada en arroces. Los dueños son Ramon Martí y Astrid Schöm. Ramon cocina y fue alumno de Jean Louis Neichel. Después trabajó en Düsseldorf bajo la dirección de Jean-Claude Bourgueil, cocinero con tres estrellas Michelin. Allí conoció a Astrid, que se encarga de la sala con simpatía y buen humor. Juntos pusieron en marcha esta taberna de comedor menudo (tienen también una estupenda terraza), techo pintado en azul, vigas a la vista, mesas algo próximas y un ambiente cálido y ligeramente bullicioso. Su cocina es comprometida, no únicamente con el mar y el arroz: fueron el primer restaurante de la ciudad con el reconocimiento de Km0 (pertenecen al movimiento Slow Food). Ramon cocina con técnica aventajada y respeto proverbial por el producto, la memoria y la calidad.
Sus calderetas (de bogavante, al estilo menorquín) y el suquet (de lluerna o bejel y gamba de Tarragona) son el triunfo de la cucharada. Atención al calamar relleno de espinacas, piñones y sobrasada con salsa romesco. Ofrecen más de quince arroces distintos: secos (de calamares y alcachofas con azafrán de la Conca), melosos (de galeras y trufa) y arroz en “masqueta”, técnica marinera donde se vierte él caldo hirviendo sobre aceite muy caliente. Esto provoca una emulsión inmediata antes de incorporar o acabar de cocinar el arroz. El resultado es un arroz de textura cremosa. En tiempos de storytelling clónico y discursos intercambiables, el Llagut ofrece cocina verdadera. Honestidad sabrosa.
El Llagut
Carrer de Natzaret, 10, 43003 Tarragona
Tel: 977 22 89 38
Precios: 45 euros
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