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Les Voltes de Sant Sebastià: bóvedas de piedra, cocina tradicional y despensa abierta al paisaje
Jan Fargas y Jaume Castany sostienen una complicidad que conecta presente y futuro en una casa de cocina espectacular
Les Voltes de Sant Sebastià es un restaurante de cocina sabrosa y sabia. Su entorno natural no funciona como un simple decorado, es una despensa abierta que produce quesos, embutidos, aves, setas… es un territorio que se ofrece con generosidad, esperando a ser interpretado. La cocina de Jan Fargas dialoga con estos tesoros cercanos y les da voz. Sus platos se mueven entre lo formalmente aprendido y lo felizmente intuido, entre la tradición heredada y la curiosidad que empuja hacia nuevos horizontes. Jan cocina con hambre de conocimiento sin perder la identidad. Su cocina es generosa, lujuriosa y voraz.
La sala luce una elegancia serena y reposada bajo las bóvedas de piedra (les ‘voltes’) y tienen también una terraza interior que un enorme nogal abraza y resguarda. Jaume Castany es el propietario, entre él y joven el cocinero existe una complicidad sabrosa que conecta presente y futuro. El peu de porc ‘Masia Tero’ relleno con foie, ceps, picada, parmentier y su salsa es un monumento. Despojada la herramienta con la que el marrano pisa el mundo de sus huesillos interiores, la sinfonía de gelatinas y ternuras se pica y mezcla con la nobleza grasa del foie y el perfume a bosque de las setas. Servida la maravilla sobre la patata en crema, hay tostados, caramelizados y sabores profundos en la salsa. El resultado es un plato de los que engancha. Atención a la ensalada de hinojo con terrina de jabalí, al loro con el conejo guisado con rossinyols. La cocina de lo eterno.
Les Voltes de Sant Sebastià
Carrer de Sant Sebastià, 9, El Moianès, 08180 Moià, Barcelona
Tel: 938 30 14 40
Precios: menú mediodías 24,90 euros, menús de 35,90 y 55 euros. Carta 50 euros.
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