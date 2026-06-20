Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MotoGPVestido Dua LipaTarragonaOla de calorOperación salida Sant JoanCáncerPlus UltraCrimen petancaCoeficiente intelectualFerran TorresBTSUcrania
instagramlinkedin

150 restaurantes que importan

Les Moles: imaginación y cocina de vanguardia en Ulldecona

Jeroni Castell y Carme Sauch hacen convivir la creatividad con la memoria del territorio

Los platos en Les Moles desbordan imaginación.

Los platos en Les Moles desbordan imaginación. / Restaurante

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Òscar Gómez

Òscar Gómez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Jeroni Castell (cocina) y Carme Sauch (sala y sumillería) abrieron Les Moles en 1992. Su actitud inconformista y curiosa terminó conviriendo en un proyecto culinario de mirada afilada, desde el 2014 reconocido con estrella Michelin. Una casa capaz de dialogar con la memoria local, el producto cercano y la cocina contemporánea a través de pinceladas lúdicas sin perder el pulso de la hospitalidad. Ulldecona es cruce de caminos, de lenguas, de despensas y de paisajes. Es territorio de frontera geográfica, con Els Ports y el Delta lado a lado, el mar en la cercanía y alrededor, extensos campos, llanos, secos, manchados de polvo blanco, sembrados de cítricos y olivos milenarios.

Todo esto se percibe en la cocina vibrante, libre y diversa de Jeroni. Sin abandonar la tradición, la toma, la analiza, la desmonta y se la devuelve la comensal convertida en una experiencia nueva. Alta cocina de concepto e intención. Actualmente, sus hijos, Pau y Roger Castell, también forman parte de este proyecto de vida. Pau, en la cocina, es la mano derecha de su padre. Y Roger, en la sala, acompaña a Carmen. En la bodega, 400 referencias de casi 70 D.O. acompañan el viaje masticable. Cultivan sus propios vegetales, que aparecen en platos como las habitas en tortilla de “borratxets” o el pez limón con acelgas (la ventresca a la brasa, el lomo en escabeche). Se mueven desde los platos de inspiración tradicional a propuestas conceptuales sin que el conjunto se rompa. Les Moles es provocación y sonrisa. Cocina libre para gozar.

Les Moles

Carr. de la Sénia, Km. 2, 43550 Ulldecona, Tarragona

Tel: 977 57 32 24

https://lesmoles.com/

Precios: menús degustación desde 49,90 euros a 155 euros. Carta, 70 euros.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. El Hospital del Mar identifica una nueva estrategia contra el cáncer de páncreas que ataca las células tumorales y activa el sistema inmunitario
  2. Arnau, 24 años: “Me siento el hombre más rico de la Tierra pudiendo vivir así. Gastas menos y comes por una calidad superior de lo que compras”
  3. José Antonio Marina, filósofo: “El mayor error educativo ha sido decirles a los jóvenes: solo importa tu felicidad y lograrla es muy fácil”
  4. Un bombero ayudó a que naciera y 22 años después recorrió 1.000 kilómetros para ver su graduación: 'Tenemos un vínculo muy especial
  5. La empresa catalana tras el espectáculo de la Sagrada Família en la visita del Papa se encamina a un récord europeo de drones en un 'show' de Portugal
  6. Miles de jubilados pueden reclamar hasta 1.800 euros a la Seguridad Social por el complemento de maternidad
  7. Un menor muerto y dos en estado crítico cuando se bañaban en la playa de l'Arrabassada en Tarragona
  8. Junqueras pide a Rufián y al resto de diputados 'máxima coordinación' tras los episodios de tensión interna

Les Voltes de Sant Sebastià: bóvedas de piedra, cocina tradicional y despensa abierta al paisaje

Les Voltes de Sant Sebastià: bóvedas de piedra, cocina tradicional y despensa abierta al paisaje

Les Moles: imaginación y cocina de vanguardia en Ulldecona

Les Moles: imaginación y cocina de vanguardia en Ulldecona

España encarrila ante Bruselas el cierre de la infracción ambiental que bloquea la ampliación de El Prat

España encarrila ante Bruselas el cierre de la infracción ambiental que bloquea la ampliación de El Prat

El Valencia empata la eliminatoria barriendo al Barça de la pista

El Valencia empata la eliminatoria barriendo al Barça de la pista

Aena, a punto de adjudicar la redacción del Plan Director de la ampliación del aeropuerto de Barcelona

Aena, a punto de adjudicar la redacción del Plan Director de la ampliación del aeropuerto de Barcelona

El torero Tomás Angulo herido "muy grave" tras una cogida en la plaza de Moralzarzal

El torero Tomás Angulo herido "muy grave" tras una cogida en la plaza de Moralzarzal

Les Cols: una casa esencial para entender la cocina catalana contemporánea

Les Cols: una casa esencial para entender la cocina catalana contemporánea

La Sosenga: un imprescindible de la Barcelona contemporánea

La Sosenga: un imprescindible de la Barcelona contemporánea