Les Moles: imaginación y cocina de vanguardia en Ulldecona

Jeroni Castell (cocina) y Carme Sauch (sala y sumillería) abrieron Les Moles en 1992. Su actitud inconformista y curiosa terminó conviriendo en un proyecto culinario de mirada afilada, desde el 2014 reconocido con estrella Michelin. Una casa capaz de dialogar con la memoria local, el producto cercano y la cocina contemporánea a través de pinceladas lúdicas sin perder el pulso de la hospitalidad. Ulldecona es cruce de caminos, de lenguas, de despensas y de paisajes. Es territorio de frontera geográfica, con Els Ports y el Delta lado a lado, el mar en la cercanía y alrededor, extensos campos, llanos, secos, manchados de polvo blanco, sembrados de cítricos y olivos milenarios.

Todo esto se percibe en la cocina vibrante, libre y diversa de Jeroni. Sin abandonar la tradición, la toma, la analiza, la desmonta y se la devuelve la comensal convertida en una experiencia nueva. Alta cocina de concepto e intención. Actualmente, sus hijos, Pau y Roger Castell, también forman parte de este proyecto de vida. Pau, en la cocina, es la mano derecha de su padre. Y Roger, en la sala, acompaña a Carmen. En la bodega, 400 referencias de casi 70 D.O. acompañan el viaje masticable. Cultivan sus propios vegetales, que aparecen en platos como las habitas en tortilla de “borratxets” o el pez limón con acelgas (la ventresca a la brasa, el lomo en escabeche). Se mueven desde los platos de inspiración tradicional a propuestas conceptuales sin que el conjunto se rompa. Les Moles es provocación y sonrisa. Cocina libre para gozar.