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150 restaurantes que importan

Les Magnòlies: alta cocina catalana reinterpretada con creatividad

Víctor Torres y su cocina reinterpretan la tradición catalana con creatividad, precisión francesa y sensibilidad mediterránea

La cocina refinada de Les Magnòlies.

La cocina refinada de Les Magnòlies. / Restaurante

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Òscar Gómez

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Tenemos un país rico y diverso, y Les Magnòlies es una demostración sabrosa de que repartidos por el territorio podemos encontrar grandes casas (Les Magnòlies está reconocida con estrella Michelin) que atesoran cocina de alto nivel y ponen en valor los productos y tradiciones culinarias de cada zona. La cocina de Víctor Torres captura el espíritu de la cocina catalana tradicional y la impulsa a través de elaboraciones elegantes y técnica depurada donde se puede apreciar precisión francesa (Rabo de toro “a la Royal” y cogollos braseados), intuiciones mediterráneas (Risoni, cigala de Blanes e hinojo) y sensibilidad catalana contemporánea (Pollo de corral y bogavante). Es una cocina hambrienta de creatividad controlada y curiosidad sin pausa. Elegante y sólida, vale la pena cada kilómetro recorrido (en el caso de que, como tantos, no tengas la suerte de vivir en Arbúcies). Si vas, te va a encantar.

Isidre Fradera y Roser Gumà arrancaron la aventura del restaurante en 1996, situado en una casona con jardín, tipo villa, que es una preciosidad. Es Neus Fradera, su hija y compañera de vida del cocinero quien dirige el actual comedor con eficaz delicadeza, contando con la experiencia y el oficio de Isidre. Fuera la solemnidad impostada, viva la hospitalidad discreta y empática. El conjunto es arrebatador: un proyecto familiar que funciona como un tiro y se ha convertido en uno de los grandes referentes de la gastronomía catalana fuera de la gran ciudad.

Les Magnòlies

Passeig Mossèn Anton Serres, 7, 17401 Arbúcies, Girona

Tel: 972 86 08 79

https://lesmagnolies.com

Precios: menús degustación de 94 y 118 euros. Carta: 100 euros

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