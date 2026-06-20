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Les Magnòlies: alta cocina catalana reinterpretada con creatividad
Víctor Torres y su cocina reinterpretan la tradición catalana con creatividad, precisión francesa y sensibilidad mediterránea
Tenemos un país rico y diverso, y Les Magnòlies es una demostración sabrosa de que repartidos por el territorio podemos encontrar grandes casas (Les Magnòlies está reconocida con estrella Michelin) que atesoran cocina de alto nivel y ponen en valor los productos y tradiciones culinarias de cada zona. La cocina de Víctor Torres captura el espíritu de la cocina catalana tradicional y la impulsa a través de elaboraciones elegantes y técnica depurada donde se puede apreciar precisión francesa (Rabo de toro “a la Royal” y cogollos braseados), intuiciones mediterráneas (Risoni, cigala de Blanes e hinojo) y sensibilidad catalana contemporánea (Pollo de corral y bogavante). Es una cocina hambrienta de creatividad controlada y curiosidad sin pausa. Elegante y sólida, vale la pena cada kilómetro recorrido (en el caso de que, como tantos, no tengas la suerte de vivir en Arbúcies). Si vas, te va a encantar.
Isidre Fradera y Roser Gumà arrancaron la aventura del restaurante en 1996, situado en una casona con jardín, tipo villa, que es una preciosidad. Es Neus Fradera, su hija y compañera de vida del cocinero quien dirige el actual comedor con eficaz delicadeza, contando con la experiencia y el oficio de Isidre. Fuera la solemnidad impostada, viva la hospitalidad discreta y empática. El conjunto es arrebatador: un proyecto familiar que funciona como un tiro y se ha convertido en uno de los grandes referentes de la gastronomía catalana fuera de la gran ciudad.
Les Magnòlies
Passeig Mossèn Anton Serres, 7, 17401 Arbúcies, Girona
Tel: 972 86 08 79
Precios: menús degustación de 94 y 118 euros. Carta: 100 euros
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