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L’Ó: el paisaje de Sant Benet convertido en alta gastronomía
Ivan Margalef convierte verduras, legumbres y productos cercanos en platos que conservan el pulso de la tierra y dialogan con la historia de Sant Benet
Junto a la imponente presencia del Monasterio de Sant Benet encontramos otro tipo de recogimiento feliz y delicado: el que invita a sentarse en la mesa en L’Ó. Este restaurante (con estrella Michelin) es algo más que un simple destino gastronómico. Ejerce también de afortunada confluencia de caminos. Es un espacio donde la historia, el paisaje y la reflexión terminan convertidos en alta gastronomía. A pocos pasos, la Fundació Alícia actúa como un faro discreto que ilumina nuevas formas de entender la cocina. L’Ó forma parte de una constelación.
Las ideas culinarias del chef Ivan Margalef forman una propuesta de sorpresa creativa y proximidad militante. La presencia y el protagonismo de la huerta del entorno cercano es constante y se manifiesta en cada plato. Son verduras que aún conservan el pulso de la tierra, productos que no han tenido tiempo de olvidar de dónde vienen. Trabajados delicadamente desde una mirada técnica y contemporánea: Licuado de espárrago verde con caballa y piparra, vainas de habas guisadas con huevo, blini de lentejas con caviar vegetal.
Comer en esta casa es avanzar por un itinerario delicado. Un camino que se bifurca en dos posibles menús degustación. Ambos pueden acompañarse de vinos que dialogan con el entorno, como si la copa quisiera terminar la frase que el plato ha empezado. La cocina de Iván prefiere sugerir e insinuar que gritar. Por eso L’Ó siempre sorprende y no es nunca lo que esperas. Es lo aún mejor: es lo que vas a recordar.
L’Ó
Camí de Sant Benet, s/n, 08272, Barcelona (Hotel Món Sant Benet)
Tel: 938 75 94 29
https://monsantbenet.com/es/restaurantes/restaurante-lo/
Precios: menús, diario 60 euros, degustación 115 euros y 140 euros. Carta, 120 euros.
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