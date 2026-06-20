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L’Espurna: cocina de mercado en el centro de lleida
Jesús Gimena practica una cocina de temporada y proximidad que actualiza las bases tradicionales desde la discreción y la personalidad
El cocinero Jesús Gimena comanda este restaurante situado en el centro de Lleida (que anteriormente ocupó el histórico Forn del Nastasi). Su comedor, bien iluminado y con mesas amplias, bien vestidas y distanciadas (intimidad) es un espacio perfecto para disfrutar de una cocina de mercado, temporada y proximidad. El cocinero trabaja las bases tradicionales y las refina e interpreta, tanto para acercarlas a la manera actual de entender la cocina como para darles también un sello y toque personal. De forma discreta, sin rupturas ni desencuentros, los bocados resultan igualmente sabrosos y singulares. Lleida está en todos los rincones de los menús y de la carta, pero se aprecia una clara voluntad de hacerlo desde la visión personal. Bravo.
Los caracoles estilo L’Espurna son una referencia imprescindible, con una impregnación ligeramente gelatinosa en el exterior (reducción de jugo de rustido). Muy intensa, muy densa, son extremadamente gustosos. El meloso de ternera es otra de las opciones de su menú “sabores de Lleida”. Elaborado a baja temperatura, con las carrilleras deshuesadas y cubiertas de una salsa brillante, profunda y oscura. El contraste frutal llega con gajos de manzana cocinados al cava y crema de pistachos (de Les Garrigues). Jesús Gimena también prepara elaboraciones menos tradicionales, por ejemplo, los guisantes con huevo frito y foie. En la bodega, presencia de referencias de la D. O. Costers del Segre y algunos vinos de proximidad. Una propuesta global sólida, golosa y coherente.
L’Espurna
Carrer Salmeron, 10, 25004 Lleida
Tel: 973071899
https://www.restaurantlespurna.com/
Precios: menús de 30 euros y 50 euros. Carta, 40 euros.
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