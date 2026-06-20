Koy Shunka: el fuego intenso de la alta cocina japonesa

Koy Shunka es rigor sin rigidez, técnica sin teatralidad impostada, alta cocina japonesa entendida no como exhibición exótica, sino como disciplina de precisión. Memoria familiar y manos exactas. Hideki Matsuhisa ha construido un paraíso de ritualidad y cocina excelente donde la enorme cocina alimentada con madera de encina ocupa el centro gastro-espacial. Desaparecidos el gas y la electricidad, se impone la madera y todo adquiere su perfume: la comida y el ambiente. El fuego convertido en un argumento culinario de calidad. Algunos de los productos reposan en la cámara de conservación a la vista y pasarán ante el comensal crudos, ahumados o a la brasa, servidos por Hideki y por Roberto Vicente, con quien teje complicidades desde hace varios años. Se aprecia a poco que vayas a Koy Shunka (reconocido con estrella Michelin) y tengas la sensibilidad mínimamente alerta.

Los comensales pueden ver desde las mesas-barra como “sucede la cocina”. La transformación delicada del producto de calidad en sutilezas de boca, joyas finas. Las manos de Hideki son largas y precisas, moldeadas por décadas de cocina. Hay cocineros cuya firma está en la cabeza; en él está también en los dedos. En platos como la caballa marinada con berros y hierbas amostazadas o el bizcocho fluido de kinako con caramelo fluido y espuma de vainilla se percibe el respeto absoluto al producto. Koy Shunka es más que un restaurante japonés de alta cocina, es también una experiencia de serena profundidad y gesto medido.