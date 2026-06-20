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Kamikaze: el viento divino de la japofusión barcelonesa
Enric Buendia y Camila Delani firman una cocina de conexiones, una propuesta valiente, técnica y sabrosa de encuentro y diálogo gastronómico
Taberna Kamikaze no es una taberna japonesa, ni francesa, ni africana, ni catalana. Es una cocina de conexiones, de técnica sin solemnidad y de riesgo controlado. Mucho menos suicida de lo que su nombre promete, y bastante más interesante. Cocina de impacto y placer explosivo (aunque, kamikaze significa en realidad “viento divino”). La traducción exacta del término no consigue eliminar su fuerza simbólica, que sigue cargada de dramatismo. Sumar al nombre la palabra “taberna” funciona como contrapeso amable a la explosión semántica.
Esta propuesta atrevida de “japofusión” construida desde Barcelona y reconocida con una estrella Michelin nace de la inspiración creativa de Enric Buendia (chef y fundador) y está dirigida por Camila Delani. Proponen al comensal zarpar desde este rincón del Mediterráneo y pasear en formato de menú desgustación hasta llegar a oriente. En el camino, aspiran a cambiarnos la mirada y destruir prejuicios. Su dumpling marroquí o la escórpora con mantequilla de ponzu es un ejemplo de lo que debes dar por sentado: nada. En los postres, combinación de miso, fresa y espárrago. Hasta el final, todo es exploración. Sala sencilla, de paredes desnudas y obra vista. Emplatados de estética elegante, casi minimalista. En Kamikaze el chispazo virtuoso, el viento divino llega a través del paladar y de la exploración a través de una cocina valiente que ha sabido jugar la carta de lo oriental desde una visión tan sabrosa como singular.
Kamikaze
Carrer del Rosselló, 197, Eixample, 08036 Barcelona
Tel: 931 81 35 70
https://kamikazebarcelona.com/
Precio medio: Menús degustación de 95 euros y 170 euros.
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