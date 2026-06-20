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150 restaurantes que importan

Intrèpid: producto, fuego y personalidad autoral

Ignasi Pérez y Alba Costa llevan la pesca de la lonja de Palamós al fuego directo, con peces enteros y un pil-pil que es seña de identidad de la casa

El rodaballo con su salsa del restaurante Intrèpid.

El rodaballo con su salsa del restaurante Intrèpid. / Ferran Nadeu

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Òscar Gómez

Òscar Gómez

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El restaurante de Ignasi Pérez y Alba Costa se llama Intrèpid y el nombre no es una declaración de intenciones: es un diagnóstico. Él en la cocina (Els Casals, El Celler de Can Roca, DiverXO, Cinc Sentits y Àbac) y ella en la sala (Àbac), han construido una propuesta de arrojo y singularidad en Sabadell, ciudad que, para la restauración gastronómica, es complicada. Probablemente, es el restaurante donde a ellos les gustaría ir a cenar. O a comer, da igual, el restaurante que les gusta. Donde el fuego y el mar conversan sin intermediarios y la pesca de la lonja de Palamós viaja cada semana hasta el rescoldo de una cocina vibrante y transparente como las aguas de la Costa Brava.

Peces enteros, con los cuerpos aún tensos, criaturas que todavía llevan adherida la memoria salina. Atraviesan la brasa y salen transformados, con la piel susurrando humo, la carne jugosamente rendida y bañados en un pil-pil celestial que es marca insigne de la casa. Intrèpid es, también, ese pil-pil que no sólo cubre, también acompaña. Más allá de la brasa, la cocina de Ignasi tiene una punzante personalidad autoral y creativa. Destacan elaboraciones cárnicas como el lingote meloso de ternera con pie de cerdo crujiente, o la terrina de cordero ecológico dulcemente cocinada a baja temperatura y acompañada de parmentier de patata, pimiento braseado y salsa demi-glace. Platos complejos, con estratos y capas, servidos en una sala donde todo fluye sin rigidez bajo la batuta de Alba.

Intrèpid

Carrer de Sant Quirze, 42, 08201 Sabadell, Barcelona

Tel: 938 48 95 60

https://www.intrepid.cat/

Precios: 40-50 euros

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