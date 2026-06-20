Hofmann: el esplendor de una casa con historia

Hofmann es un restaurante de alta cocina con trayectoria impoluta, desde el 2004 reconocido con estrella Michelin: el restaurante Hofmann nunca falla. Puesto en marcha por la desaparecida (y añorada) Mey Hofmann, ahora bajo la batuta general de su hija Silvia, en este restaurante se concentra buena parte de las virtudes que la academia atribuye a la alta gastronomía (no en vano, Hofmann es también una de las granes y más reconocidas escuelas de hostelería del país). Cocina elevada, refinada, con la calidad del producto y la precisión técnica por bandera. Una visión contemporánea de la alta cocina que, además, en los años más recientes ha sabido incorporar con acierto el producto local y la cocina catalana a la oferta culinaria.

El resultado es una mayor proximidad emocional con lo que degustamos: arroz meloso de cordero con calçots y romesco, guisantes del Maresme con sepionet. Pero sin renunciar a la presencia del academicismo de base francesa: Mont Blanc de foie micuit o elaboraciones que revisitan con refinamiento técnico platos tradicionales, como el marmitako de atún rojo a la brasa con esponja de cebolla frita y pimiento verde. Postres muy gastronómicos (Mey era una cocinera muy dulce) con utilización brillante de la fruta: remolacha y naranja sanguina o fresas maceradas con tapioca fresca y vermut. Sala elegante y bien vestida, atendida con pulcritud y discreción. Un conjunto canónico de alta gastronomía contemporánea. Hofmann, en todo su esplendor.