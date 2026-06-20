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Hisop: más de dos décadas de sensibilidad, inteligencia y cocina catalana
Oriol Ivern convierte la aparente contención en un campo de exploración culinaria: platos precisos, postres con filo y una creatividad que reniega de lo obvio
Hisop lleva más de dos décadas funcionando, y Oriol Ivern pertenece a esa generación de cocineros que ha alcanzado la madurez sin perder la inquietud. Su cocina no necesita exhibicionismos ni discursos grandilocuentes porque trabaja desde una aparente contención tras la que habita una precisión enorme. Desde su Hisop (con estrella Michelin) Oriol es, con perdón de la expresión, un gastro-culo inquieto. Sin renunciar nunca a crear algo nuevo, explica al mundo que la modernidad no siempre consiste en inventar 'desde cero' (en cocina, eso no existe, ya lo sabemos) y que también puede consistir en saber releer lo antiguo con una mirada sagaz, inteligente y afilada. En esa mezcla de atrevimiento y naturalidad reside buena parte del reconocible estilo de Oriol.
Sus platos no buscan agradar desde la obviedad: merluza con almendras y foie, caballa con escudella y chicoria, serviola combinada con el ajoblanco y la judía tierna. También en las carnes el cocinero explora: blanqueta de lechazo con marzuelos (setas) y ostras. Toma mar y montaña. Picanha con romesco verde y rebozuelos. Es un repaso somero y ya que hemos nombrado el romesco y la escudella… ¿Cuina catalana? Contemporánea, por supuesto. Los postres son platos dulces. Combinación explosiva y picante (ruibarbo con burrata y jalapeño), exotismo (chocolate con mole y caramelo) y mucho más. Hisop demuestra que la elegancia no está en el lujo, que siempre es aparente, sino en la inteligencia sensible y el profundo conocimiento.
Hisop
Passatge de Marimon, 9, Sarrià-Sant Gervasi, 08021 Barcelona
Tel: 932 41 32 33
Precio medio: carta 80 euros, menú desgustación 100 euros
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