Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería NacionalTarragonaOla de calorOperación salida Sant JoanCáncerPlus UltraCrimen petancaCoeficiente intelectualFerran TorresBTSUcrania
instagramlinkedin

150 restaurantes que importan

Hisop: más de dos décadas de sensibilidad, inteligencia y cocina catalana

Oriol Ivern convierte la aparente contención en un campo de exploración culinaria: platos precisos, postres con filo y una creatividad que reniega de lo obvio

La cocina de Hisop es refinada y elegante.

La cocina de Hisop es refinada y elegante. / ZOWY VOETEN / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Òscar Gómez

Òscar Gómez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Hisop lleva más de dos décadas funcionando, y Oriol Ivern pertenece a esa generación de cocineros que ha alcanzado la madurez sin perder la inquietud. Su cocina no necesita exhibicionismos ni discursos grandilocuentes porque trabaja desde una aparente contención tras la que habita una precisión enorme. Desde su Hisop (con estrella Michelin) Oriol es, con perdón de la expresión, un gastro-culo inquieto. Sin renunciar nunca a crear algo nuevo, explica al mundo que la modernidad no siempre consiste en inventar 'desde cero' (en cocina, eso no existe, ya lo sabemos) y que también puede consistir en saber releer lo antiguo con una mirada sagaz, inteligente y afilada. En esa mezcla de atrevimiento y naturalidad reside buena parte del reconocible estilo de Oriol.

Sus platos no buscan agradar desde la obviedad: merluza con almendras y foie, caballa con escudella y chicoria, serviola combinada con el ajoblanco y la judía tierna. También en las carnes el cocinero explora: blanqueta de lechazo con marzuelos (setas) y ostras. Toma mar y montaña. Picanha con romesco verde y rebozuelos. Es un repaso somero y ya que hemos nombrado el romesco y la escudella… ¿Cuina catalana? Contemporánea, por supuesto. Los postres son platos dulces. Combinación explosiva y picante (ruibarbo con burrata y jalapeño), exotismo (chocolate con mole y caramelo) y mucho más. Hisop demuestra que la elegancia no está en el lujo, que siempre es aparente, sino en la inteligencia sensible y el profundo conocimiento.

Hisop

Passatge de Marimon, 9, Sarrià-Sant Gervasi, 08021 Barcelona

Tel: 932 41 32 33

http://www.hisop.com/es/

Precio medio: carta 80 euros, menú desgustación 100 euros

TEMAS

Añádenos en Google
  1. El Hospital del Mar identifica una nueva estrategia contra el cáncer de páncreas que ataca las células tumorales y activa el sistema inmunitario
  2. Arnau, 24 años: “Me siento el hombre más rico de la Tierra pudiendo vivir así. Gastas menos y comes por una calidad superior de lo que compras”
  3. José Antonio Marina, filósofo: “El mayor error educativo ha sido decirles a los jóvenes: solo importa tu felicidad y lograrla es muy fácil”
  4. Un bombero ayudó a que naciera y 22 años después recorrió 1.000 kilómetros para ver su graduación: 'Tenemos un vínculo muy especial
  5. Miles de jubilados pueden reclamar hasta 1.800 euros a la Seguridad Social por el complemento de maternidad
  6. La empresa catalana tras el espectáculo de la Sagrada Família en la visita del Papa se encamina a un récord europeo de drones en un 'show' de Portugal
  7. Un menor muerto y dos en estado crítico cuando se bañaban en la playa de l'Arrabassada en Tarragona
  8. Junqueras pide a Rufián y al resto de diputados 'máxima coordinación' tras los episodios de tensión interna

El Sónar de los cambios cierra su 33 edición con más de 150.000 asistentes

El Sónar de los cambios cierra su 33 edición con más de 150.000 asistentes

Granja Elena: la excelencia bulliciosa de la alta cocina familiar

Granja Elena: la excelencia bulliciosa de la alta cocina familiar

Gresca: la verdad desnuda de una cocina que enamora

Gresca: la verdad desnuda de una cocina que enamora

Hisop: más de dos décadas de sensibilidad, inteligencia y cocina catalana

Hisop: más de dos décadas de sensibilidad, inteligencia y cocina catalana

Glug: la barra donde la cocina sabrosa muerde fuerte

Glug: la barra donde la cocina sabrosa muerde fuerte

El kilómetrico eje comercial de Sants-Creu Coberta busca retener las tiendas de barrio y frenar el 'boom' de hostelería y negocios 'low cost'

El kilómetrico eje comercial de Sants-Creu Coberta busca retener las tiendas de barrio y frenar el 'boom' de hostelería y negocios 'low cost'

Germans Miquel’s: el restaurante de cambrils donde el producto manda

Germans Miquel’s: el restaurante de cambrils donde el producto manda

Los 5 mejores restaurantes de Sant Boi de Llobregat, según Tripadvisor

Los 5 mejores restaurantes de Sant Boi de Llobregat, según Tripadvisor