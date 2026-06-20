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Gresca: la verdad desnuda de una cocina que enamora
Rafa Peña ha construido en Gresca un lenguaje propio, ajeno al manierismo y a los platos inflados de ego, donde todo está tan rico, que parece inevitable
Rafa Peña lleva años defendiendo una forma de cocinar que hoy parece más vigente que nunca: reducir el protocolo, eliminar decoración innecesaria y sumar más verdad al plato. La flexibilidad en la cocina, en la oferta y en el servicio es un tesoro en tiempos incertidumbre en inflación. Gresca entendió eso mucho antes de que se convirtiera en una necesidad. En Gresca todo es esencial y no hay obsesión por el mantel ni nostalgia de una liturgia perdida. Lo importante nunca fue cubrir la mesa con mantel de hilo fino, sino lograr que lo que aterrice encima tenga sentido. La carta es una hoja sencilla, casi desnuda, donde la cocina no necesita envoltorios para resultar atractiva, pero es una desnudez sin pobreza ni renuncia, es una elección consciente: desprotocolizar sin banalizar. Gozar.
El cocinero lleva tiempo construyendo un estilo culinario propio donde la sobriedad no elimina la alegría y donde la contención no significa austeridad triste, sino una forma de respeto hacia el producto y el cliente. Gresca también es respeto. Fulminar el manierismo, 'no' a los platos inflados de ego. Colmenillas rellenas de pichón escabechado, sesos de ternera con mantequilla fundida, limón, patatas y perejil (grasa, acidez y untuosidad), cabracho a la brasa, berenjena lacada con crema de parmesano. Sala informal de mesas menudas, cocina vista y compartida con el local vecino: el Gresca Bar. Gresca convence porque es brutal sencillez sabrosa. Una cocina muy pensada que se explica sola.
Gresca
Carrer de Provença, 230, Eixample, 08036 Barcelona
Tel: 934 51 61 93
Precio medio: 50 euros
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